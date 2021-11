COVID-19 : La N.-É. paiera pour vacciner les visons; la C.-B. met fin à leur élevage

En Nouvelle-Écosse, des dizaines de milliers de visons devraient être vaccinés contre la COVID-19 d’ici fin décembre, a annoncé son ministère provincial de l'Agriculture. Le gouvernement de la Colombie-Britannique affirme de son côté que des recherches supplémentaires sont nécessaires et il ne devra plus y avoir de visons vivants dans les fermes à compter d'avril 2023.

Pour sa part, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse aidera à financer les 54 000 doses de vaccins offertes à cinq fermes de visons. Le programme de vaccination est basé sur les conseils de vétérinaires et d'experts médicaux. La province annonce qu'elle partagera les coûts avec le gouvernement fédéral en vertu d'un financement pour le secteur agricole.

La Colombie-Britannique a annoncé que son industrie serait progressivement supprimée d'ici 2025. Des problèmes de santé publique sont à l'origine du plan de fermeture des neuf fermes dans la vallée du Fraser, qui comptent actuellement environ 318 000 visons.

L'Union des chefs autochtones de la Colombie-Britannique (BCUIC) s’est félicitée de cette décision dans un communiqué mercredi. Elle maintient sa position éthique et sans cruauté contre les fermes à fourrure, tout en soutenant les droits inhérents et traditionnels des Premières Nations à récolter de manière respectueuse et éthique la fourrure et la nourriture en provenance d’une abondante population d’animaux sauvages .

L'Agence canadienne d'inspection des aliments a quant à elle déclaré avoir autorisé l'importation d'un vaccin expérimental pour les visons des États-Unis à la suite de discussions avec l'Agence de la santé publique du Canada, les provinces et l'industrie.

La vaccination a commencé en août 2021 et est limitée à une utilisation d'urgence sous la surveillance d'un vétérinaire agréé , a-t-elle précisé dans un communiqué.

Les élevages de visons devraient disparaître en C.-B.

L’ancien président de l'Association canadienne des éleveurs de visons, Matt Moses, explique que le groupe a travaillé avec le gouvernement de la Nouvelle-Écosse pour lancer le programme de vaccination. Il affirme que la Colombie-Britannique aurait également dû profiter du vaccin pour ses animaux au lieu de fermer tout le secteur.

Nous avons essayé de discuter avec le gouvernement de l'offre du vaccin pour protéger l'ensemble du troupeau en Colombie-Britannique et il a refusé d'offrir une aide financière pour cela. Une citation de :Matt Moses, ancien président, Association canadienne des éleveurs de visons

Matt Moses, lui-même éleveur de visons, représente l'association néo-écossaise des éleveurs de visons (Nova Scotia Mink Breeders Association) et siège à la direction générale du groupe national.

Il considère que la Colombie-Britannique utilise le prétexte d'une pandémie comme raison pour fermer une industrie après avoir cherché une raison depuis longtemps et affirme que la province a cédé à la pression prépandémique de la part de groupes de protection des animaux.

COVID-19 : Les visons au coeur de la tourmente Photo : iStock

De son côté, le ministère de l'Agriculture de la Colombie-Britannique dit ne pas être au courant d’une demande de financement.

Le ministère ne paie pas les vaccins pour les exploitations agricoles commerciales. Les vaccins sont de la responsabilité de chaque agriculteur sous la direction de leur vétérinaire. Une citation de :Courriel du ministère de l'Agriculture de la C.-B.

Le ministère soutient avoir suivi les conseils d'experts en santé publique et en maladies infectieuses selon lesquels des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si un vaccin pourrait être une option .

L'Union des chefs autochtones de la Colombie-Britannique se dit heureuse des progrès réalisés dans la province pour mettre fin à une industrie que tant de Canadiens considèrent comme inhumaine et gaspilleuse .

Elle espère que la province travaillera de manière inclusive pour éliminer progressivement toutes les fermes à fourrure, et veiller à ce que toute nouvelle réglementation s'aligne avec la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones.