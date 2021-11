La victime d’un enlèvement à Winnipeg se jette d’un véhicule en mouvement

La police de Winnipeg fait savoir que quarante minutes plus tôt, la victime aurait été agressée à l’angle du chemin St Mary’s et de l’avenue Fermor à un arrêt d’autobus et traînée dans un véhicule qui attendait.

Un témoin a tenté d’intervenir, mais il a été menacé par un des deux suspects avec un couteau.

La police indique que lors de l’éjection de la victime du véhicule, ses assaillants ont tenté de la récupérer, mais la présence d’autres véhicules leur a fait prendre la poudre d’escampette.

D’abord transportée dans un hôpital de Steinbach par des policiers de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), la victime a été transférée dans un hôpital de Winnipeg au regard de la gravité de ses blessures.

La police de Winnipeg a arrêté un homme de 22 ans qui fait face à sept chefs d’accusation, dont ceux de voies de fait graves, d’enlèvement, de menaces, de vol qualifié. Les autorités lui reprochent également le fait de ne pas s’être conformé à une ordonnance de probation.

Jason Robert Baker est recherché par la police de Winnipeg. Photo : Service de police de Winnipeg

Le Service de police de Winnipeg recherche un deuxième suspect dans cette affaire. Un mandat d’arrêt a été lancé contre Jason Robert Baker, âgé de 28 ans.

Il mesure 1 m 85 (6’1") et pèse 87,5 kg (193 lbs). Il est considéré comme armé et dangereux et il ne doit pas être approché.

Toute personne ayant des renseignements sur l’endroit où il se trouve est priée de communiquer avec les enquêteurs au 204 986-6219 ou avec Échec au crime au 204 786-8477.

Selon la police, la victime et les suspects se connaissaient.