Une opération sauvetage réussie au large de Cap-Chat

Un couple qui voyageait à bord du voilier Quetzal-II a fait une demande d’évacuation vers 19h30 en raison d'une panne de moteur et d'un malaise.

Les pompiers de Sainte-Anne-des-Monts ont aussi été appelés en renfort, mais ils n'ont pu se rendre jusqu'au voilier puisqu'il était trop loin en mer.

Selon l'ex-préfet de la MRCMunicipalité régionale de comté de La Haute-Gaspésie, Allen Cormier, les voyageurs, qui seraient tous deux originaires de Montréal, partaient de Baie-Comeau pour se rendre vers Sainte-Anne-des-Monts.

Il y avait de forts vents et de grosses vagues en soirée. Les gens souhaitaient faire l’itinéraire entre Baie-Comeau et Sainte-Anne-des-Monts. Ça s’est compliqué, même que, de chez moi, je voyais les immenses vagues au cours de la fin de semaine et je me disais que ça a dû être extrêmement pénible , avance-t-il.

Allen Cormier, l'ex-préfet de la MRC de La Haute-Gaspésie (archives) Photo : Radio-Canada / Marie-Jeanne Dubreuil

M. Cormier ajoute que les deux rescapés ont été pris en charge par la Croix-Rouge à Cap-Chat où ils ont, ensuite, été hébergés pour la nuit.

Ça aurait pu être une tragédie. On se rappelle qu’il y a déjà eu des gens qui ont été impliqués dans des noyades dans le secteur de Cap-Chat. Une citation de :Allen Cormier, ex-préfet de la MRC de La Haute-Gaspésie

Les gens avaient besoin de parler. Ils étaient en état de choc, donc on m’a demandé d’aller les voir pour discuter avec eux, pour leur permettre de vivre leurs émotions, de partager leurs craintes, leurs souffrances, tout ce qu’ils ont vécu. Ils étaient vraiment bouleversés , indique M. Cormier.

Le voilier a été remorqué par une équipe des Barges de Matane vendredi. Photo : Manon Rose Radio Anticosti

Le voilier a été remorqué par une équipe des Barges de Matane vendredi. Photo : Manon Rose Radio Anticosti

Le voilier Quetzal-II. Photo : Manon Rose Radio Anticosti

Dans les jours qui ont suivi l'opération, le voilier a dérivé jusqu'à l'île d'Anticosti. Le Quetzal-II a été remorqué vendredi au large de Port-Menier.

Avec la collaboration d'Alexandre Courtemanche et Joane Bérubé