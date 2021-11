Louisiana Pacific abandonne l’ancienne usine Norbord de Val-d’Or

L’usine est fermée depuis 2012. Quatre ans plus tard, Louisiana Pacific en avait fait l’acquisition en échangeant à Norbord son usine de Chambord.

Au moment de la transaction, Louisiana Pacific laissait entrevoir la possibilité de relancer l’usine de Val-d’Or pour y produire des matériaux de revêtement. Le projet avait cependant été écarté quelques mois plus tard et l’usine est restée fermée.

Depuis l’acquisition en 2016, nous avons décidé d’ajouter de la capacité pour du revêtement en reconvertissant deux usines déjà existantes, dans le Maine et au Michigan, explique Jean-François Mongeau, directeur des ressources humaines chez Louisiana Pacific. Sur cette base, nous avons maintenant décidé de mettre en vente le site de Val-d’Or. Il est en voie d’être acheté par Uniboard pour l’expansion future de leur opération de panneaux particules, qui est adjacente.

L'ancienne usine Norbord de Val-d'Or. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

M. Mongeau ajoute que tous les équipements de fabrication de panneaux sur le site de l’ancienne usine de Norbord sont en voie d’être détruits ou transférés dans d’autres emplacements de Louisiana Pacific.

À la Corporation de développement industriel de Val-d'Or, la nouvelle n’a surpris personne. Le commissaire industriel Jean-Yves Poitras avait fait une croix depuis quelque temps sur les projets de Louisiana Pacific.

C’était devenu un actif en attente et plus le temps passe, plus tu tombes dans l'oubli, lance-t-il. On savait qu’Uniboard avait déjà identifié cet emplacement pour que ça devienne le prolongement de leur cour d’opération. Ils sont serrés et ça pourra leur donner un peu d’air. Aujourd’hui, c’est peut-être le dénouement le plus souhaitable, surtout que ça s’était beaucoup détérioré avec le temps.

Des travaux de démantèlement sont en cours sur le site de l'ancienne usine Norbord. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Pour Jean-Yves Poitras, cette fermeture définitive n’est pas catastrophique, puisque le contexte économique en surchauffe à Val-d’Or a permis aux employés de se replacer ailleurs depuis belle lurette. Il demeure toutefois déçu que Louisiana Pacific n’ait pas écouté les projets qui lui avaient été proposés par le milieu lors de l’achat en 2016.

On voulait intégrer le bâtiment et le terrain dans le projet de Centre de valorisation de la fibre que nous avions lancé à l’époque, précise-t-il. On avait fait des offres d’achat et on avait un projet concret, mais Louisiana Pacific voulait garder l’usine à sa disponibilité pour d’éventuelles opportunités. Ils n’ont finalement jamais rien fait avec et c’est dommage. Comme commissaire industriel, tu n'aimes jamais perdre un actif dans ton parc industriel, surtout quand tu as une chance de le remplacer par d’autre chose qui te permet de garder une place de tête dans l’industrie.

Malgré nos démarches, il n’a pas été possible de recueillir les commentaires d’Uniboard au sujet de cette transaction.