Des agriculteurs sont obligés de racheter des contrats à cause de la sécheresse

Des agriculteurs de la Saskatchewan doivent composer avec des difficultés financières. Ils ont signé des contrats à l'avance avec des compagnies céréalières, s'engageant à fournir un certain volume de leurs productions. Mais plusieurs d'entre eux se sont trouvés dans l'incapacité de remplir leurs engagements à cause de la sécheresse et ont dû racheter une partie de leur contrat.