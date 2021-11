Une défaite crève-cœur pour Allen Cormier

C’était, jeudi, la dernière journée d’Allen Cormier à la préfecture. En ce 11 novembre, jour du Souvenir, c’est à Rivière-à-Claude, au parc de la Paix, que M. Cormier a pu dire au revoir à ces concitoyens présents pour l’occasion. Il y avait une soixantaine de personnes, les gens venaient me voir, me parlaient. J’avais donné une couleur à la fonction de préfet.

Avec une majorité de 354 voix sur le préfet sortant, c’est l’ex-maire de Mont-Louis, Guy Bernatchez, qui prendra les rênes de la MRCMunicipalité régionale de comté , lundi.

Le soir et le lendemain de la victoire, Allen Cormier le dit franchement, il n’en aurait pas été capable. J’étais complètement démoli. Tout ce qui sortait, c’était des larmes, de la tristesse, de la déception. J’y ai cru jusqu’à la dernière seconde, jusqu’à la dernière minute. Je me disais que le pire des scénarios était une victoire serrée.

Il attribue sa défaite à l’usure du pouvoir, la volonté de changement de la population et, croit-il, à un certain âgisme. Je ne pense pas qu’on doit statuer sur mon âge, j’ai 56 ans et j’ai toutes mes dents et plein d’énergie , commente l’ex-préfet.

Douze ans de travail

Il estime par contre qu’il aurait dû faire plus de promotion autour de son bilan. Notamment dans le secteur de la santé.

Il rappelle qu’au moment de son arrivée en poste, il y a 12 ans, il n’y avait plus de services d’obstétrique depuis 18 mois à l’hôpital de Sainte-Anne-des-Monts. Un mois après mon élection, j’étais dans le bureau du ministre de la Santé, Yves Bolduc.

Une bonne partie de son travail de préfet au cours des années a donc été mis au service de la défense des services comme l'hémodialyse ou l'ophtalmologie ou de dossiers comme les travaux à l’urgence de l’hôpital ou l’agrandissement du département de santé mentale.

Il n’aura pas l’occasion d’être de la partie quand le ministre de la Santé, Christian Dubé, viendra annoncer que la Haute-Gaspésie aura enfin accès à des dentistes.

Infirmières à l'hôpital de Sainte-Anne-des-Monts Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Les détails de la solution concoctée par le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux seront connus la semaine prochaine, mais c’est parmi les dernières victoires dont peut se féliciter l’ex-préfet.

Pour beaucoup, le travail de préfet en est un d’équipe, avec les maires, mais aussi avec l’équipe de développement économique local.

Là aussi, il dit laisser une MRCMunicipalité régionale de comté sur la bonne voie et, de plus, avec une bonne nouvelle pour le secteur forestier. Québec, dit-il, devrait annoncer lundi le soutien qui sera offert à un projet de 16,5 millions de dollars, piloté par Damabois à Cap-Chat.

Après avoir connu un lent déclin démographique, la MRC lui semble être sur la bonne voie. Il n'est plus question de dévitalisation, dit-il. On parle maintenant de croissance, on parle de hausse. C’est en Gaspésie que l’indice du bonheur est le plus élevé à l’échelle du Québec.

Il ajoute qu’un préfet dans une MRCMunicipalité régionale de comté comme celle de la Haute-Gaspésie doit quand même toujours rester aux aguets pour préserver les acquis.

La pandémie

Les 12 dernières années ont été traversées par différentes crises, comme celle du transport par autobus, ou secouées par les aléas des tempêtes ou des ouragans, comme Arthur.

Les moments les plus difficiles ont toutefois été vécus durant la pandémie. Les appels téléphoniques fusaient. Dans le pic, dans le grand confinement, les personnes âgées devaient demeurer dans leur chambre, n’avaient pas le droit de descendre dans la salle à manger. Les gens m’appelaient et pleuraient au téléphone. Des fois, ça commençait à 6 h le matin et ça finissait à 10 h le soir, des gens qui avaient simplement le goût de parler.

C’est d’ailleurs cette proximité avec les citoyens qui le distingue des autres préfets, estime M. Cormier. C’est vraiment la façon de travailler que j’ai donnée au travail de préfet, c’est vraiment unique. Quand je parle avec les autres préfets, ils me le disent.

C’est une MRCMunicipalité régionale de comté que j’ai portée dans ma tête, dans mon cœur. Je suis toujours en amour avec les gens, les collègues de travail et tous ceux qui ont travaillé avec moi pour cette si belle MRC.Municipalité régionale de comté

Quant à son successeur, M. Cormier lui souhaite la meilleure des chances.