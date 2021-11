Maison d’accueil pour sans-abri : « On est en débordement du débordement »

La Maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi déborde plus que jamais, alors qu'en plus d'un centre d'hébergement temporaire rempli, des divans sont transformés en lits et des matelas gonflables sont utilisés pour accueillir les personnes en situation d'itinérance.

Et à l'approche de l'hiver, il y a des craintes de devoir être forcé de refuser des usagers qui cherchent un endroit pour dormir au cours des prochaines semaines.

On est en débordement du débordement! , a exposé Michel St-Gelais, directeur général de la Maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi.

En attendant le déménagement de la Maison d'accueil au couvent des Servantes du Très-Saint-Sacrement en 2022, les intervenants du milieu cherchent de nouvelles avenues.

Si on ne trouve pas des solutions à court et moyen terme, il va arriver un point de rupture où on ne pourra pas accepter toutes les demandes. C'est un danger, c'est un enjeu qu'on a. Est-ce que ça va arriver? On souhaite que non, mais si on ne prend pas de mesures pour palier cette forte demande, on risque d'y arriver , a-t-il poursuivi.

Le manque de places pour loger les personnes en situation d'itinérance préoccupe le milieu. Une rencontre spéciale avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean se tiendra d'ailleurs la semaine prochaine pour discuter du problème.

On explose de demandes, la Maison pour sans-abri est pleine et on va travailler un plan pour voir est-ce qu'il y a un autre endroit qui est plus convenable, qu'est-ce qu'on peut faire de différent , a questionné Janick Meunier, directrice générale du Service de travail de rue de Chicoutimi.

On est très créatif avec nos partenaires, on devrait trouver quelque chose, mais encore là, ce n'est pas demain que ça va se produire , a poursuivi Michel St-Gelais.

Le directeur général de la Maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi, Michel St-Gelais, admet que le centre est en situation de débordement. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

En attendant, Michel St-Gelais et son équipe font l'impossible pour accommoder les personnes qui cognent à leur porte. Chaque soir, ils installent des matelas gonflables et transforment des divans en lits pour augmenter leur capacité d'accueil à plus de 22 usagers.

Quant au centre d'hébergement temporaire situé sur la rue Racine, les dix lits de camp sont loin d'être suffisants. Et comme l'espace est minime entre les lits, il y a parfois des tensions entre les occupants du refuge.

La grande proximité des gars, le manque d'intimité, le manque d'hygiène, le manque de tout, ça fait en sorte que les situations sont très tendues et c'est assez difficile pour nous à gérer. On a beaucoup, beaucoup de monde dans nos services et c'est au bouchon , a illustré le dg du service situé sur la rue La Fontaine.

Le centre d'hébergement temporaire est situé sur la rue Racine. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Cette tension a éclaté au grand jour le mois dernier quand un itinérant a été assassiné au centre-ville de Chicoutimi. L'agresseur présumé, lui-même sans-abri, est accusé de meurtre prémédité. Et l'absence de logements abordables au centre-ville cause aussi des ennuis d'hébergement.

Non seulement les logements sont non abordables, mais présentement, ils sont non disponibles. On ne trouve pas de logements ou très peu. Ceux qu'on trouve sont soit beaucoup trop chers ou insalubres, et on travaille avec des gens qui n'ont pas la capacité pour habiter seuls en logement. Ils auraient besoin de logements supervisés , a relaté Janick Meunier.

Le déménagement au couvent des Servantes du Très-Saint-Sacrement permettra d'augmenter l'offre d'accueil avec l'aménagement de 35 logements sociaux.

D'après un reportage de Roby St-Gelais