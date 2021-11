Le maire Luc Gibbons et les nouveaux conseillers assermentés à Saint-Félicien

La poursuite des projets qu’il a entrepris au cours des derniers mois enthousiasme le maire. Ce dernier entend ramener des services au CLSC, améliorer l’offre de loisirs et de culture ainsi que développer les parcs industriels et résidentiels. Le maire souhaite aussi créer une politique d'accueil pour les nouveaux arrivants.

On veut avoir un accueil personnalisé qui va permettre que gens-là s'intègrent et qu'ils deviennent, le plus rapidement possible, des Félicinois , a-t-il soutenu.

Rappelons que Luc Gibbons a obtenu 40,03 % des votes, devançant ainsi Gervais Laprise (34,43 %) et Michel Simard (25,54 %).

Deux nouveaux conseillers

Sur les six districts électoraux félicinois, deux sont maintenant représentés par de nouveaux conseillers. Les postes 4 et 5 ont été respectivement remportés par Josée Lemay et Jean-Philippe Boutin. Leur arrivée est perçue par le maire comme une occasion d'accueillir des idées empreintes d'un vent de jeunesse.

Ce sont deux personnes qui arrivent avec des nouvelles idées. Comme maire, je vais être vraiment attentif à leurs suggestions , a-t-il soutenu.

Pour leur part, les conseillers Dany Bouchard, Bernard Boivin, Michel Gagnon et Alexandre L. Paradis avaient tous été réélus sans opposition.