Clay and Friends nous revient avec Aguà, un album désaltérant

Clay and Friends a lancé vendredi un nouveau microalbum intitulé Aguà, digne successeur de Grouillades, paru en 2020. Avec une candeur désarmante, le chanteur du groupe, Mike Clay, nous parle de la genèse de ces six chansons, choisies parmi une tonne de nouvelles compositions avec l’aide du public; un rare exemple de démocratie directe en musique.

Lorsque la pandémie s’est déclenchée, les gars de Clay and Friends avaient à peine eu le temps de se remettre de leur concert à guichets fermés avec Les Louanges à La Maroquinerie, à Paris. Mais au lieu de s’arrêter en plein vol, le groupe a connu depuis mars 2020 une période de création foisonnante, dont Aguà représente la première cuvée.

On a tourné pas mal dans les cinq coins du Québec et on est revenus avec un disque dur de plusieurs térabits remplis de nouvelle musique. Pour ne pas faire un jeu de mots, Aguà, c’est vraiment ce qui a été distillé pour faire un projet qui nous plaisait, conceptuellement et musicalement parlant , explique Mike Clay au bout du fil.

Se laisser guider par les réactions du public

Les performances devant public sont un élément central de la démarche de Clay and Friends depuis les débuts de la formation. Les fans ont d’ailleurs eu un rôle à jouer dans le choix des chansons qui se sont retrouvées sur Aguà, lesquelles ont toutes été testées sur scène dans la dernière année.

On a laissé les foules décider à l'été. Ça a été vraiment rafraîchissant pour nous , affirme le chanteur, s’excusant au passage de sa nouvelle obsession pour les jeux de mots aqueux, qu’il a héritée de Sam Rick, le gérant du groupe.

Ça nous a permis de sonder ce qui allait fonctionner ou pas et de perfectionner les beats [rythmes] qu’on avait commencés. À la fin de la journée, c’est un peu le public qui a décidé ce qui s’est retrouvé sur Aguà.

Bois de l’eau et appelle ta mère

Comme son nom espagnol l’indique, Aguà part du thème de l’eau pour inviter les gens à se ressourcer, à revenir aux choses essentielles. J’oublie souvent de boire de l’eau et je sais que c’est la même chose pour les autres membres du groupe , explique Mike Clay.

Je suis chez moi, je travaille en studio, on fait des tournées et on oublie de boire de l’eau. Il y a un parallèle avec le fait d’oublier de s’écouter soi-même : est-ce que j’ai besoin de dormir? Est-ce que j’ai besoin de méditer, de passer du temps avec mes amis? Je n’ai pas parlé à mes parents; comment est-ce qu’ils vont? poursuit-il.

D’où notre mantra : bois de l’eau et appelle ta mom. Ça règle énormément de problèmes.

Un groupe en pleine possession de ses moyens

Il peut sembler hâtif d’affirmer que les membres de Clay and Friends ont déjà atteint le sommet de leur art, la carrière du groupe étant encore relativement jeune, mais sur Aguà, on les sent en pleine possession de leurs moyens… comme des poissons dans l’eau.

L’album suit les traces de Grouillades avec des chansons ensoleillées rappelant parfois Seu Jorge ou Manu Chao, tout en portant la signature unique d’Adel Kazi, alias Poolboy, le beatfaiseur du groupe, dans les termes de Mike Clay. On y trouve également des collaborations avec deux chanteuses encore peu connues du large public, soit Maryline Léonard (sur le titre Cardin) et Claire Ridgely (sur Répète).

Maryline Léonard est une jeune chanteuse qui planche sur son premier album, tandis que Claire Ridgely est une amie de longue date de Mike Clay, avec qui elle a collaboré incognito sur plusieurs chansons de style electronic dance music (EDM) pour des artistes aux États-Unis; lui à l’écriture des paroles et elle au chant.

Mike Clay a également souligné l’apport essentiel de Clément Langlois-Légaré, alias Pops, guitariste de la formation, qui agit aussi comme cerveau de l’opération. Il ne va jamais le souligner lui-même, mais c’est vraiment le chef d’orchestre. C’est lui qui prend nos idées et qui les rend présentables. [...] C’est le chirurgien, c’est le finisher qui met le glaçage, la touche finale.

Des ambitions planétaires, de Paris à Séoul

Clay and Friends est de plus en plus écouté, au Québec comme ailleurs, et le groupe compte bien profiter de cette occasion pour s’imposer à l’international, notamment en France. Mike Clay rêve aussi de jouer en Corée du Sud, où le quintette a connu un bond de popularité après qu’une vedette de la pop l’eut encensé à la télévision nationale.

Il y a la France, la Belgique, la Suisse; toute la francophonie européenne, vers laquelle on va aller en mars. Mais, de façon assez surprenante, [nous figurons parmi les cinq meilleurs vendeurs] en Corée du Sud. C’est un de mes rêves les plus chers d’aller dans un pays où ils ne parlent ni anglais ni français, mais qui écoutent quand même La musica popular de Verdun (2019) , conclut le chanteur.

Clay and Friends présentera officiellement son nouvel album au public le 1er avril 2022 au MTelus de Montréal et à l’Impérial Bell de Québec le 15 avril 2022.