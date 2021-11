Nicolas Martel et la Ville de Desbiens déposent leur poursuite contre CKAJ

La Ville de Desbiens et son ancien maire, Nicolas Martel, ont déposé une poursuite de 250 000 $ contre la station de radio CKAJ et les trois animateurs de l'émission du matin.

La poursuite avance que des propos diffamatoires et mensongers ont été tenu sur les ondes, principalement par l'animatrice Mélanie Boucher.

D'après la poursuite, cette dernière a affirmé avoir mené une enquête journalistique sur la gestion financière de la Ville, notamment pour l'organisation du Championnat du monde de pétanque en 2018.

Mais comme l'explique Jérôme Tremblay, l'avocat au cabinet Fradette et Le Bel qui représente les demandeurs, les informations n'étaient, selon eux, pas du tout vérifiées.

Ce qui est le plus problématique, c'est que tout au long de la diffusion de ces propos diffamatoires, les animateurs font présager aux auditeurs que des recherches ont été faites, qu'une enquête journalistique a été faite, alors que c'est complètement faux. Alors, de deux choses l'une, soit il y a réellement une enquête journalistique qui a été faite et les animateurs de CKAJ se sont permis de dire n'importe quoi, soit il n'y en a pas pantoute et ils se permettent d'inventer des chiffres comme ça , a mentionné l'avocat.

Du côté de CKAJ, on se refuse à tout commentaire pour l'instant.

Avec des informations de Philippe L'Heureux