Le conseil d’administration de l'entreprise, composé de nouveaux membres issus de la fusion avec la société d’acquisition Legato, a pris la décision jeudi soir.

En conférence de presse. vendredi après-midi, le ministre du Développement du Nord, Greg Rickford, a indiqué que le gouvernement provincial [appuyait] fortement Algoma Steel dans sa décision d’adopter des installations plus modernes.

La décision d’Algoma Steel d’aller jusqu’au bout de la transition vers la technologie à arc électrique change la donne. Une citation de :Greg Rickford, ministre du Développement du Nord de l'Ontario

Pour démontrer cet appui, le gouvernement s'engage à assurer un approvisionnement constant d'énergie d’origine nucléaire et hydroélectrique vers le nouveau fourneau.

Le fourneau alimenté par un système électrique sera plus compétitif et écoénergétique, et permettra de réduire les émissions de carbone de plus de trois millions de tonnes par an.

C'est presque autant que ce que produisent tous les véhicules de Toronto combinés , rappelle Todd Smith, le ministre de l'Énergie de la province.

Une année de changements majeurs

L’année 2021 est une année de changements majeurs pour la sidérurgie de Sault-Sainte-Marie.

En mai, Algoma Steel a conclu une entente de fusion avec la société d’acquisition new-yorkaise Legato, une décision qui a permis de faire un retour sur le marché boursier après quinze ans d’absence.

En juillet, le gouvernement fédéral a fait un investissement de 420 M$ pour que l’entreprise modernise ses installations et réduise son utilisation de charbon.

Justin Trudeau visite l'usine d'Algoma Steel à Sault-Sainte-Marie le 5 juillet 2021. (Archives) Photo : Radio-Canada / Yvon Thériault

Mais ce ne sont pas tous les membres de la communauté d’Algoma Steel qui voient ce changement d’un œil favorable.

Le conseil administratif nous a carrément ignorés déplore le vice-président de la section 2251 du syndicat des Métallos, Mark Molinero.

Depuis des mois, les représentants syndicaux d’Algoma Steel tentent de comprendre quels seront les impacts de la transition vers les fourneaux électriques.

Plus précisément, M Molinero craint une perte d’emplois. Il affirme avoir tenté de discuter plusieurs fois de cet enjeu avec le premier ministre Justin Trudeau lors de son passage à Sault Sainte Marie et l’équipe de gestion d’Algoma Steel, sans succès.