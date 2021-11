Les patients orphelins commencent à voir le bout du tunnel

Comme des centaines de milliers d’autres Québécois, Claude Viau s’est inscrit sur la liste d’attente pour obtenir un médecin, au Guichet d’accès à un médecin de famille (GAMF). C’était il y a 1270 jours. Depuis, il attend.

Claude Viau, patient sans médecin de famille Photo : Radio-Canada

À partir du 31 mars prochain, l’attente sera moins pénible pour les patients orphelins, a appris La facture. Le Guichet d’accès à un médecin de famille sera transformé pour répondre aux patients sans médecin qui requièrent une attention immédiate.

Sous la nouvelle appellation de Guichet d’accès aux soins de première ligne, ce service va dorénavant diriger les orphelins vers un professionnel de la santé, ce qui leur évitera de chercher à gauche et à droite, puis de finir par aboutir à l’urgence. Les patients sans médecin pourront appeler directement au GAP où une infirmière procédera sur-le-champ à une analyse clinique en vue de trouver la meilleure ressource disponible dans le secteur.

Un guichet unique

Selon Maryse Proulx, une des premières infirmières au GAP en démarrage de la Montérégie-Ouest, un cas comme celui de Claude Viau par exemple, qui nécessite un simple suivi pour hypercholestérolémie, pourrait être dirigé vers une infirmière praticienne en CLSC ou dans un Groupe de médecine familiale (GMF). Les infirmières spécialisées en soins de première ligne (ISSPL) sont habilitées par la loi à prescrire des tests de sang et en faire l’analyse. Les pharmaciens seront aussi mis à contribution.

Le patient peut penser qu'il a besoin d’un médecin, mais il y a aussi beaucoup de pharmaciens qui peuvent régler ces situations-là , explique Maryse Proulx. Le médecin comme tel n'est pas toujours la première ressource vers laquelle on doit orienter pour traiter le problème ponctuel que le patient présente.

Bien des patients ignorent que les pharmaciens peuvent également prescrire des tests de sang, les analyser et procéder à un ajustement de la médication.

Maryse Proulx, infirmière au GAP du CISSS de la Montérégie-Ouest. Photo : Radio-Canada

Au lieu de dire : "Appelez dans une clinique sans rendez-vous, puis je ne sais pas quand vous allez être vu", on y va avec ce que le patient nous décrit comme symptômes. Une citation de :Maryse Proulx, infirmière au GAP du CISSS de la Montérégie-Ouest

Une découverte étonnante

Le succès d’un projet pilote mené dans le Bas-Saint-Laurent a convaincu le ministère de la Santé et des Services sociaux d’implanter les GAP à l’échelle de la province.

Ce projet a révélé que les patients orphelins n’ont pas toujours besoin de voir un médecin. Parmi les 8900 appels reçus depuis son implantation, 50 % des patients ont été orientés vers un autre professionnel de la santé.

Forts des résultats positifs constatés dans le Bas-Saint-Laurent, le GAP sera étendu à l’ensemble du Québec [...] Tous les Québécois doivent avoir un accès équitable aux services de première ligne, et nous mettons en place des solutions pour changer les choses de manière durable, avec la collaboration des groupes de médecine de famille (GMF) et nos équipes du réseau. Une citation de :Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Projet du Bas-Saint-Laurent depuis son implantation 8900 appels reçus : 50 % orientés vers une clinique médicale; 50 % orientés vers d’autres services dans le réseau; 10 % d’entre eux ont abouti à une inscription auprès d’un médecin de famille.

Sans médecins et sans services

Depuis quelques années, l’offre pour les patients orphelins des cliniques sans rendez-vous a fondu, les laissant sans service. En 2015, le ministre Gaétan Barrette a exigé des omnipraticiens qu’ils se rendent disponibles envers leurs patients inscrits dans un délai de 48 heures.

Pour répondre à cette exigence, les médecins de famille ont priorisé leur clientèle au détriment des orphelins. Or, le sans rendez-vous était leur seule porte d’entrée dans le réseau de la santé. Pour bon nombre d’entre eux, il ne restait plus que l’urgence ou le privé.

À même mes impôts, je contribue [au système de santé publique] et ça me va très bien. Sauf que, de faire cette contribution-là pour un service auquel finalement je n'ai pas droit parce que je n'ai pas de médecin de famille, c’est une situation pour moi qui était très frustrante. Une citation de :Claude Viau, patient sans médecin de famille

À la base, il y a un problème d'équité, entre ceux qui ont un médecin de famille et ceux qui n’en ont pas , affirme Martin Forgues, directeur général à la Direction générale adjointe de l’accès, des services de proximité et des effectifs médicaux du MSSS. Alors, on devait trouver un concept, un mécanisme qui pourrait prendre en charge et rendre un service médical à la population sans médecin de famille.

Martin Forgues, dg à la Direction générale adjointe de l’accès, des services de proximité et des effectifs médicaux du MSSS Photo : Radio-Canada

Des médecins disponibles

Le ministère de la Santé demande donc aux médecins de libérer pour les orphelins jusqu’à 10 % de leur horaire, auquel le personnel du GAP aura accès grâce à un nouveau système informatique.

Anne-Isabelle Dionne, médecin dans un GMF de Saint-Mathieu-de-Beloeil, est inquiète, parce que son agenda est déjà bien rempli. Mais elle voit un avantage au GAP : Un prétriage des patients [par le GAP], c'est une excellente idée. On va être capable de rediriger des individus qui ont besoin de psychologues ou de nutritionnistes, d'une infirmière ou d'un pharmacien qui pourra prescrire de la médication, sans passer par le bureau du médecin. Bien sûr, s'il y a un diagnostic aigu, ou une souffrance aiguë, ça a toute sa place dans l'horaire d'un médecin, mais l'aspect triage est très important.

Il y a un accompagnement, ça, j'y tiens. Alors le patient va contacter le guichet d'accès à la première ligne, et là, on l'accompagne pour nous assurer qu'il puisse avoir le service dont il a besoin. Une citation de :Martin Forgues, directeur général à la Direction générale adjointe de l’accès, des services de proximité et des effectifs médicaux du MSSS

Le fonctionnement du guichet est simple. Un numéro de téléphone par région. Des infirmières prendront les appels et cerneront le problème du patient pour l’aiguiller vers la bonne ressource.

Dre Anne-Isabelle Dionne Photo : Radio-Canada

Ça va peut-être faire changer un peu la nature des rendez-vous qu'on va avoir avec les patients orphelins. Une citation de :Dre Anne-Isabelle Dionne, omnipraticienne dans un GMF

La Dre Dionne apporte toutefois un bémol : elle craint que l’arrivée des patients orphelins l’oblige à consacrer encore moins de temps à chaque consultation. Avoir à pratiquer une médecine de débit, et ne pas avoir le temps d'expliquer convenablement certains concepts, parce qu'il faut que je passe à l'autre, c’est du retard toutes les fois.

Ajuster l’offre de services

À la Fédération des omnipraticiens du Québec, on affirme avoir collaboré avec le ministère de la Santé dans l’élaboration des Guichets d’accès aux soins de première ligne. La Dre Julie Lalancette, directrice de la planification et régionalisation à la FMOQ, souligne : C’est un projet super. [...] Ces guichets permettent de se rendre compte que 50 % de la clientèle n'a pas besoin de voir un docteur. Bravo, ça veut dire que le médecin va faire les choses pour lesquelles son expertise est nécessaire.

Les GAP aideront à tourner la page sur le tout au médecin . Dans le cas de Claude Viau, par exemple, un pharmacien ou une infirmière praticienne pourront prescrire eux-mêmes un test de sang et ajuster sa médication. Je ne suis pas un cas compliqué. Pour des suivis de base, ce serait tout à fait adéquat d'être suivi par une infirmière praticienne.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec confirme d’ailleurs sa volonté d’avoir recours à plus d’infirmières praticiennes dans le but de soulager son réseau.

Prévisions d’embauches d’infirmières praticiennes spécialisées pour 2024-2025 : 1091 en soins de première ligne; 568 en soins aux adultes; 270 en santé mentale; 71 en soins pédiatriques; 44 en néonatalogie Total : 2044

Martin Forgues rappelle que l’objectif ultime demeure que chaque Québécois ait son médecin de famille. Mais à ceux qui attendent toujours, on leur dit maintenant, ce n'est plus un stationnement [...]. Vous allez avoir accès à des services, vous n'aurez plus à chercher à gauche, à droite.