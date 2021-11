Au coeur de la vie : 10 ans plus tard, où sont-ils?

Une étude sur la fertilité qui fait des petits

En 2017, nous vous présentions le cas de Catherine Lefebvre, une femme d’East Angus qui rêvait depuis deux ans d’avoir un enfant. Elle participait à un projet de recherche sur la fertilité chapeauté par l’endocrinologue Jean-Patrice Baillargeon.

Ce projet visait à déterminer si le suivi personnalisé par une équipe de santé multidisciplinaire pouvait aider les femmes présentant des problèmes de fertilité liés au surpoids ou à l’obésité. Une nutritionniste et une kinésiologie aidaient notamment les patientes à adopter de meilleures habitudes de vie, et des ateliers de groupe étaient offerts aux couples participants.

Aujourd’hui, la vie de Catherine Lefebvre a bien changé. Elle et son conjoint Kevin Brodeur sont les fiers parents d’Elizabeth, âgée de trois ans. Le couple essaie maintenant d’avoir un deuxième enfant. Catherine est également patiente partenaire pour le programme qui l’a aidée à réaliser son rêve.

Moi, ça a changé ma vie. J’étais sceptique au début, car quand on est suivis avec les intervenants, c’est six mois d’attente qu’on ne peut pas faire de traitements de fertilité [dans le cadre de l’étude]. Je me voyais juste vieillir, mais après ça, ces six mois-là ont été récompensés par un bébé qui est arrivé plus tard, mais qui ne serait probablement jamais arrivé si j’avais gardé mes mauvaises habitudes , explique-t-elle.

Élizabeth est aujourd'hui âgée de trois ans. Photo : Radio-Canada / Emy Lafortune

Le programme continue d’ailleurs à avoir des impacts positifs sur sa vie.

Ma fille aime être dehors, aime bouger. Ça m’a amenée à changer notre alimentation et à inculquer à Elizabeth de meilleures façons de voir la nourriture , souligne-t-elle.

Je vais en marchant à la garderie, je me suis inscrite à des cours de danse, je l’ai inscrite à des cours de danse. Je ne veux pas nécessairement qu’elle aime la danse, mais qu’elle aime bouger. Une citation de :Catherine Lefebvre, maman d’Elizabeth

Des résultats encourageants

Catherine Lefebvre n’est pas seule à a voir mis un bébé au monde à la suite de ce projet. Parmi la soixantaine de femmes estriennes qui ont participé à l’intervention de 18 mois, 51 % ont fait naître un bébé. Dans un groupe-contrôle de femmes qui ne suivaient pas le programme, ce nombre s’est seulement élevé à 37 %, explique le Dr Jean-Patrice Baillargeon.

Si on invite dans un tel programme sept femmes avec un surpoids et une infertilité, qu'elles suspendent leurs traitements de fertilité pendant six mois et qu'elles persévèrent, il va y avoir un bébé de plus que si le programme n’existait pas. Une citation de :Dr Jean-Patrice Baillargeon, endocrinologue au CIUSSS de l’Estrie - CHUS.

La nutritionniste Farrah Jean-Denis, la kinésiologue Matea Belan et le Dr Jean-Patrice Baillargeon. Photo : Radio-Canada / Emy Lafortune

Le programme a des répercussions positives à plus long terme sur les familles.

C’est très motivant. [...] On a toujours espoir que les bonnes habitudes se transmettront de génération en génération , souligne Matea Belan, kinésiologue et assistante de recherche dans le cadre du projet.

Le projet a également le mérite d’être plus humain et personnalisé pour les patientes en surpoids.

Ces femmes-là, parfois, les spécialistes vont leur dire, "ça serait bon que vous changiez vos habitudes de vie pour perdre du poids et améliorer votre fertilité", mais elles se retournent et n’ont personne pour les aider , indique Farrah Jean-Denis, nutritionniste et assistante scientifique de recherche. Dans le cadre du programme, elles peuvent mieux se faire accompagner.

L’approche a été particulièrement appréciée par Catherine Lefebvre et son conjoint. Je les ai adorés. Je suis allée leur montrer mon bébé!

L’étude va maintenant être étendue à l’échelle du pays pour voir si les chercheurs peuvent atteindre des résultats similaires avec un plus grand nombre de patientes. Le programme sera offert dans 7 cliniques au Canada et recrutera plus de 600 participantes. Le Dr Baillargeon et son équipe espèrent ainsi qu’un jour, leur programme pourra être implanté dans le système de santé.

Grandir en santé grâce à une équipe dévouée

Éliot Morin et sa mère Roxanne Lapointe. Photo : Radio-Canada / Emy Lafortune

En 2016, Éliot Morin, un garçon alors âgé de trois ans, s'habituait à une nouvelle diète. Ses parents avaient raconté comment, accompagnés d’intervenants du CIUSSS, ils avaient appris à gérer la leucinose, une maladie métabolique héréditaire extrêmement rare aussi surnommée maladie du sirop d’érable .

Cette dernière empêche le corps de dégrader certains acides aminés trouvés dans l’alimentation. Quand des niveaux toxiques d’acides aminés s’accumulent dans le corps, une odeur de sirop d’érable ou de caramel brûlé peut être perçue dans l’urine, d’où le surnom de la maladie.

Pour éviter de graves complications, les patients doivent suivre à la lettre un régime très faible en protéines, où chaque aliment est pesé et calculé. Ils doivent aussi consommer des formules médicales spéciales pendant toute leur vie.

Aujourd'hui, il est toutefois impossible de deviner qu’Éliot, maintenant âgé de huit ans, est atteint de cette maladie. Le jeune garçon de troisième année est en pleine forme. Il adore courir, faire du vélo et les jeux de ballon-chasseur. Il aime aussi les mathématiques, et quand il sera grand, il veut devenir ingénieur de jeux vidéo.

Éliot Morin est en pleine forme. Photo : Radio-Canada / Emy Lafortune

Roxanne Lapointe, sa mère, souligne qu’il est un champion de sa diète composée de fruits, de légumes, de produits céréaliers et de nourriture provenant d’une banque alimentaire spécialisée pour les gens atteints de maladies métaboliques.

Il mange tout ce qu’on lui prépare. [...] Ça se passe bien à l’école. On lui fait un lunch pour qu’il puisse manger à l’école, et il respecte sa diète. Il a un lait spécial aussi à prendre, et est encadré là-dessus à l’école aussi , explique-t-elle.

Des experts disponibles 24 h/24

Au fil des années, les visites à l’hôpital du jeune garçon se sont aussi espacées. Alors qu’il avait été hospitalisé à de nombreuses reprises alors qu’il était bébé, il n’a pas eu à être admis à l’hôpital depuis quelques années. Il continue à rencontrer l’équipe de génétique du CIUSSS de l’Estrie - CHUS tous les six mois pour effectuer des suivis. Ses parents ont également accès à une ligne téléphonique qui permet de joindre un docteur en cas de complications.

Quand Éliot fait de la fièvre ou qu’il a un virus, on appelle, il y a une ligne téléphonique 24 h/24 avec un généticien de garde. [...] Il nous aide à contrôler sa diète quand il est malade. Une citation de :Roxanne Lapointe, maman d’Éliot

Au CIUSSS de l’Estrie - CHUS, une centaine de patients ont accès à ce service pour diverses maladies génétiques. Éliot est cependant le premier patient de la région à avoir reçu un diagnostic de leucinose et à avoir été pris en charge alors qu’il était bébé.

Je suis impressionné par l’évolution d’Éliot, qui va bien. C’est toujours plaisant de voir maintenant qu’il se développe bien, qu’il va à l’école, qu’il performe bien. [...] D’avoir fait le diagnostic, travaillé avec les parents pour adapter sa prise en charge alimentaire et thérapeutique et de voir le résultat , s’exclame le Dr Sébastien Chénier, médecin généticien au CIUSSS de l’Estrie CHUS.

La nutritionniste Geneviève Lafrance fait aussi partie de l’équipe qui suit Éliot. Elle travaille avec d’autres patients atteints de maladies génétiques qui nécessitent des restrictions en protéines, en glucides ou en lipides. C’est très de pointe, on est quelques [équipes] au Québec à faire ça, donc c’est vraiment intéressant. C’est quand même une science jeune. Ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de développements, de changements, il faut se garder à jour, c’est stimulant , souligne-t-elle.

La nutritionniste Geneviève Lafrance suit Éliot depuis qu'il est bébé. Photo : Radio-Canada / Emy Lafortune

La mère d’Éliot, elle, souhaite par-dessus tout remercier les équipes qui permettent à son fils de rester en santé.

Autant à l’équipe de génétique qu'aux cinq médecins [de garde] qui ont toujours été là pour nous supporter, nous aider et régler des situations avec Éliot quand ça allait moins bien. Aussi merci à Geneviève Lafrance, qui nous a toujours épaulés. [...] J’aimerais aussi remercier des personnes qui travaillent au laboratoire à Windsor. C’est eux qui prennent les prises de sang d’Éliot depuis qu’il est petit. Ce n’est pas toujours évident, et ils trouvent toujours des trucs pour que ça passe bien , conclut-elle.

Le développement de la thérapie génique, qui en est encore à ses balbutiements théoriques, laisse espérer que la maladie d’Éliot pourra un jour être soignée. En attendant, la famille du jeune garçon se sait bien entourée.