Fermeture du café Mano : choisir sa famille plutôt que son entreprise

J'ai deux enfants en bas âge. En partant, c'est quelque chose de plus demandant, mais aussi, ils demandent plus de suivis et de soins médicaux, souligne la propriétaire. Une compagnie, ça demande du temps, on n'arrête jamais vraiment même quand on part, ça roule toujours dans nos têtes.

La pandémie, ajoute-t-elle, a aussi ajouté un degré de complexité supplémentaire. Stéphanie Nadeau ne croit toutefois pas qu'une aide financière ou un soutien additionnel aurait changé quoi que ce soit à sa décision. Ce qui aurait pu m'aider, c'est plus d'employés. Mais nous sommes dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre et qui dit plus d'employés dit plus de dépenses. C'est un peu un cercle vicieux.

La propriétaire du café Mano, Stéphanie Nadeau, reste sereine dans cette aventure. Photo : Radio-Canada

Elle soutient que c'est davantage le contexte qui la pousse à tirer un trait sur ce projet, précisant que le domaine de la restauration est beaucoup plus difficile à gérer lorsqu'il y a des enfants à la maison, malgré le grand soutien de son conjoint.

Si j'avais fait de la consultation, de la tenue de livres, avoir un enfant à la maison en attente d'un résultat COVID ou maladie [ne m'aurait pas empêchée] de m'avancer dans mes dossiers. Là, je suis dans un milieu de service à la clientèle. Au jour le jour, je suis ici.

La propriétaire n'est toutefois pas amère de glisser la clé sous la porte. Elle affirme qu'elle fait ce choix pour les bonnes raisons, et que l'arrivée de Géogène la rassure quant à l'avenir du café.

Je le fais de façon très sereine. J'ai été chanceuse de vendre, et un café va rester ici. La clientèle pourra continuer de profiter de l'endroit. Une citation de :Stéphanie Nadeau, propriétaire du café Mano