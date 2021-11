COVID-19 : préoccupée, la santé publique d’Algoma demande au public d’être vigilant

Dans un communiqué émis vendredi, le bureau de santé demande à toute personne qui manifeste des symptômes, même lorsqu’ils sont légers, de rester à la maison et à l’écart des autres, peu importe leur statut vaccinal.

Il demande également au public de réduire le nombre d’activités non nécessaires, qui pourraient servir à augmenter les contacts rapprochés.

Le bureau de santé exhorte les personnes non vaccinées à recevoir leurs doses du vaccin contre la COVID-19.

Le bureau de santé publique Algoma recensait jeudi 90 cas actifs de COVID-19 ainsi qu’un taux de positivité de 64,5 par 100 000 habitants au cours des sept derniers jours.

Cette hausse soudaine des cas de transmission de la COVID-19 est la plus importante jamais observée dans le district d’Algoma, et elle continue sa montée , écrit la médecin-hygiéniste, Dre Jennifer Loo.

La période des Fêtes n’est qu’à six semaines devant nous et il est temps de réduire maintenant les risques et les expositions inutiles afin d’enrayer la transmission effrénée du virus et éviter l’imposition de nouvelles restrictions.

Une citation de :Dre Jennifer Loo, médecin-hygiéniste de Santé publique Algoma