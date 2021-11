70 nouveaux cas de COVID-19 ces deux derniers jours en Nouvelle-Écosse

Ce total est celui des cas dépistés dans les deux derniers jours, puisqu’aucun bilan provincial n’avait été communiqué jeudi à l’occasion du jour du Souvenir.

Le nombre d’hospitalisations reste stable. Il y avait toujours vendredi 10 patients atteints de COVID-19 dans les hôpitaux de la province, dont un aux soins intensifs.

Les autorités de santé publique répertorient 277 cas actifs de la maladie.

Transmission communautaire

La transmission communautaire du virus est observée dans les parties nord et ouest de la Nouvelle-Écosse, rappelle vendredi le gouvernement provincial.

Les autorités de santé publique pointent du doigt un rassemblement religieux qui a réuni une centaine de personnes pendant plusieurs jours, dans le comté de Cumberland, près de la frontière du Nouveau-Brunswick, à la fin d'octobre.

L’activité a entraîné une transmission secondaire du virus répandant la COVID à d’autres lieux de culte, à des lieux de travail et à un centre de soins de longue durée situé à Pugwash, selon la province.

En Nouvelle-Écosse, l’exigence de vaccination complète contre la COVID pour assister à un service religieux est laissée à la discrétion des lieux de culte, et n’est pas imposée par le gouvernement  (Nouvelle fenêtre) .

Éclosion dans un centre de soins

Depuis mercredi, deux résidents et deux membres du personnel d’un centre de soins de longue durée à Pugwash ont reçu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19.

Il y a désormais 22 résidents et 4 employés du foyer de soins East Cumberland Lodge qui sont atteints de la maladie à la suite de la récente éclosion dans cet établissement.

Statut vaccinal et hospitalisation

Le ministère provincial de la Santé a divulgué vendredi certains détails sur le statut vaccinal des Néo-Écossais qui ont contracté la COVID-19 depuis les derniers jours de l'été.

Dans les huit dernières semaines, du 17 septembre au 9 novembre, près de trois personnes ayant été déclarées positives sur quatre (73,3 %) n'étaient pas pleinement vaccinées contre la COVID-19.

Durant cette période, près des trois quarts (74 %) des personnes hospitalisées à cause de la COVID n’étaient pas pleinement vaccinées, soit 40 patients sur 54.

Huit décès attribuables à la COVID-19 sont survenus en Nouvelle-Écosse durant ces huit semaines; quatre personnes étaient pleinement vaccinées. Tous les défunts étaient âgés de 70 ans ou plus.

Une clinique de vaccination au volant près de l'hôpital général de Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, le 10 mai 2021 Photo : Communications Nouvelle-Écosse

Selon les plus récentes données, plus de 83 % des résidents de la Nouvelle-Écosse admissibles à un vaccin contre la COVID-19 ont reçu au moins une dose, et près de 79 % ont reçu les deux doses recommandées.

Le vaccin n’est pour le moment offert qu’aux personnes de 12 ans et plus.

L’état d’urgence prolongé de nouveau

L’état d’urgence est en vigueur en Nouvelle-Écosse depuis bientôt 20 mois. Il a une fois de plus été renouvelé, annonce vendredi le gouvernement provincial.

Tim Houston (droite), premier ministre de la Nouvelle-Écosse, et le Dr Robert Strang (gauche), médecin hygiéniste en chef de la province, le 18 août 2021. Photo : Len Wagg / Communications Nouvelle-Écosse

Promulgué pour la première fois le 22 mars 2020, l’état d’urgence doit être renouvelé toutes les deux semaines.

La nouvelle ordonnance entre en vigueur dimanche à midi et se termine le 28 novembre, si elle n’est pas renouvelée.