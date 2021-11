Cigarette au théâtre : l’esprit de la loi vise à protéger les artistes, selon l’INSPQ

Bien qu'elle vise à réduire au maximum l'exposition à la fumée secondaire de façon générale, l'interdiction de fumer sur scène dans le cadre d'une représentation théâtrale a surtout pour objectif de protéger les artistes, et non le public, selon l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

L'organisation a fait ce rappel dans la foulée de la décision rendue la semaine dernière par la Cour du Québec, laquelle confirmait l'interdiction de fumer dans une salle de spectacles, même si le geste se produit sur scène et fait partie d'une œuvre artistique.

Selon le juge Yannick Couture, l'acte de fumer, en soi, ne transmet aucun contenu expressif, message ou signification. Dès lors, il ne peut selon lui être protégé en vertu des chartes des droits et libertés, comme le réclamaient trois théâtres de Québec mis à l'amende par le ministère de la Santé pour des cigarettes de sauge fumées par des acteurs.

Outre le débat sur la liberté artistique provoqué par ce jugement, l' INSPQInstitut national de santé publique du Québec , invité à réagir par Radio-Canada, a tenu à rappeler les objectifs sous-jacents à certaines dispositions de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme.

Dans le cas des restaurants et des bars, comme dans le cas des arts de la scène, c’est pour protéger la santé des travailleurs, et non celle des clients , explique Annie Montreuil, conseillère scientifique pour l' INSPQInstitut national de santé publique du Québec . Les interdictions de fumer dans les lieux publics ont été adoptées pour protéger la santé des personnes qui ont l’obligation de fréquenter ces lieux.

Les clients peuvent décider de ne pas fréquenter un lieu où il y a de la fumée, mais pas les employés. Une citation de :Annie Montreuil, conseillère scientifique, INSPQ

Exposition répétée

Dans le cas des théâtres, cette interdiction cible donc surtout la protection des comédiens, de l'équipe technique et de tout le personnel impliqué dans une production.

Du point de vue de la santé publique, poursuit Annie Montreuil, le risque de subir les effets de la fumée secondaire est plus élevé pour les personnes qui se trouvent sur place soir après soir, comparativement au spectateur assistant à une seule représentation ponctuelle.

À nouveau, Mme Montreuil fait le parallèle avec les terrasses de bars et de restaurants, où il est interdit de fumer depuis 2016. La durée de l’exposition à la fumée de tabac est généralement trop courte ou trop peu fréquente pour que la concentration moyenne sur une période de 24 heures ou sur une base annuelle excède les seuils d’exposition aux particules fines recommandés , souligne-t-elle dans le cas des lieux extérieurs.

Mais pour les travailleurs, une exposition sur une longue période, même à de très faibles quantités de fumée secondaire, est dangereuse pour la santé. Il y a des données scientifiques et empiriques qui le démontrent.

Il est interdit sur une terrasse de bar ou de restaurant afin de protéger les travailleurs. Photo : Radio-Canada

Sans vouloir trop s'avancer, la conseillère scientifique croit que plusieurs éléments seraient à prendre en considération lorsqu'il est question de fumer sur la scène d'une salle de spectacles au profit d'une œuvre. Elle note la ventilation, la taille du lieu, la durée de l'exposition et la quantité de fumée produite.

Lors des audiences concernant les trois théâtres de Québec mis à l'amende entre 2017 et 2019, l'impression de leurs représentants était que les plaintes faites au ministère provenaient de membres du public, et non du personnel embauché dans le cadre des spectacles.

Un avocat du regroupement a aussi fait valoir que la requête ne visait que la liberté de fumer une cigarette au moment d'une représentation officielle, et non durant les répétitions.

Sauge ou non, la fumée est toxique

La Loi concernant la lutte contre le tabagisme ne fait aucune distinction de contenu lorsqu'il s'agit d'une cigarette. Peu importe ce qu'elle contient, elle est considérée comme un produit du tabac au sens de la loi.

Au théâtre, des cigarettes à la sauge sont généralement utilisées sur scène, et ce, depuis plusieurs années au Québec.

Tant le ministère de la Santé (MSSS) que l' INSPQInstitut national de santé publique du Québec n'ont pu fournir de données scientifiques sur les effets spécifiques de la fumée secondaire d'une cigarette de sauge.

Le milieu du théâtre utilise surtout des cigarettes de sauge. Photo : Radio-Canada

La science a cependant démontré que la fumée secondaire du tabac n'est pas nocive qu'en raison de la présence de nicotine dans les feuilles, relève Annie Montreuil. Toute combustion, dit-elle, produit des particules fines dans l'air, qu'il s'agisse de tabac, de laitue, de sauge ou d'une bûche dans un foyer.

En ce sens, les cigarettes à la sauge, qui ne contiennent pas de nicotine, sont un moindre mal pour le fumeur, mais exposent tout de même les personnes à proximité à des particules fines, qui sont nocives pour la santé , soutient-elle.

On n'est pas protégé [de tous les éléments nocifs] parce que c'est une cigarette à la sauge. Une citation de :Annie Montreuil, conseillère scientifique, INSPQ

La fumée d'une cigarette de tabac contient 7000 produits chimiques, dont 70 sont cancérigènes. Il est bien établi que la fumée de tabac a des effets néfastes chez les non-fumeurs qui y sont exposés : maladies respiratoires, maladies cardiovasculaires, cancers et qu’aucun niveau d’exposition n’est jugé sécuritaire , note l' INSPQInstitut national de santé publique du Québec .

Ne pas banaliser et protéger les jeunes

Le MSSSMinistère de la Santé et des Services sociaux a refusé d'exposer à Radio-Canada les arguments plaidés devant la Cour du Québec au sujet des trois théâtres à qui il a délivré des constats d'infraction, et s'est contenté d'affirmer que ses inspecteurs avaient appliqué la loi.

De manière générale, a-t-on précisé, Québec veut lutter contre la banalisation du tabagisme. Le MSSSMinistère de la Santé et des Services sociaux et le gouvernement du Québec déploient des sommes importantes à chaque année pour prévenir le tabagisme dans la population et sensibiliser les gens aux risques du tabac. Il est donc important de ne pas banaliser son usage, y compris dans un théâtre , a écrit une porte-parole dans un courriel.

Rappelons toutefois que le geste de fumer comme tel, perçu dans l'œil du public, n'est pas interdit, ni dans la loi ni dans le jugement rendu la semaine dernière. Mimer ou utiliser des artifices comme une cigarette électronique peuvent encore remplacer la combustion d'une cigarette, soulignait le juge Couture.

Au même titre que l'acte de fumer, le vapotage est, selon l'INSPQ, trop souvent représenté de façon « glamour » auprès des jeunes, plus sensibles et plus à risque de succomber à sa consommation. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

À ce sujet, l'exposition à l'acte de fumer est surtout dangereux pour les jeunes, indique Annie Montreuil. La consommation de tabac, dit-elle, est trop souvent représentée comme un geste glamour . Ça ne correspond pas aux effets réels de ce produit-là. Il y a ça aussi en trame de fond et à prendre en considération.

Cette représentation, notamment promue par les compagnies, a une influence particulière sur les jeunes. La stratégie est aussi utilisée par l'industrie du vapotage, note l'experte.

Le lien n'est pas aussi facile à faire avec les adultes, admet-elle. La science n'a pas encore fourni de leviers suffisants pour établir une causalité entre l'exposition à l'acte de fumer et le début d'une dépendance chez l'adulte.

Toujours dans le cas des théâtres, plusieurs intervenants du milieu artistique ont évoqué l'idée de proposer un avertissement, avant la représentation ou à l'achat des billets, qu'une cigarette sera fumée sur scène.