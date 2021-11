Fermeture de l’urgence : la mairesse de Senneterre doute du sérieux du CISSS-AT

La nouvelle mairesse Nathalie-Ann Pelchat a été informée de la décision jeudi. Elle qualifie ce dénouement de malheureux et tout à fait inattendu .

Encore mardi, le comité travaillait à finaliser les derniers détails, souligne-t-elle. Nos gens nous disaient que ça avançait bien, on retravaillait des propositions pour trouver des solutions sur le plan clinique. On était prêts à sortir d’autres horaires. Quand on a su hier que rien ne fonctionnait, on a été un peu désespérés de ça. C’est inacceptable.

La mairesse s’explique mal les résultats de l’analyse clinique dévoilée par le CISSS-AT qui ont laissé entrevoir de possibles bris de services et des enjeux de sécurité des soins dispensés par l’équipe en place.

Tout d’un coup, on a l’impression que plus rien ne fonctionne au centre de santé et au CHSLD, lance-t-elle. C’est le fonctionnement total qui a été revu à la loupe. On a l’impression que ce que les employés faisaient avant, ce n’est plus bon. On semble s’être fait endormir solidement. C’est très décevant de ne pas avoir été pris au sérieux.

Nathalie-Ann Pelchat s’interroge aussi quant à savoir si les employés du centre de santé ont reçu toute l’information sur les dernières propositions d’horaires qui avaient été élaborées.

Les horaires ont été travaillés à maintes reprises par des gens d’expérience qui connaissent le milieu de la santé, assure-t-elle. Mais qu’est-ce qui a été présenté aux employés? Si on se fie à la façon dont parlait Mme Roy hier, on a l’impression qu’ils étaient encore sur un horaire éliminé depuis longtemps. On ne sait plus trop quoi en penser.

Pour la suite des choses, Nathalie-Ann Pelchat se dit peu rassurée par les propos du CISSS-AT concernant le recrutement d’infirmières.