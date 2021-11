Violence dans des écoles de Gatineau : la police calme le jeu

En entrevue à l’émission Les Matins d’ici, l’agente relationniste du Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG), Andrée East, a tenu à passer ce message aux parents et adolescents de la région.

Je ne dirais pas aux parents de s’inquiéter, juste d’être à l’écoute de ce qui se passe avec leurs enfants à l’école, voir s’il y a un changement de comportement.

Selon elle, il n’est pas question d’une hausse marquée d’incidents violents. La différence, c’est la médiatisation d’un événement, survenu à l'École polyvalente Nicolas-Gatineau, qui a bien failli être fatal pour une adolescente.

Une adolescente a été frappée dans une salle de classe. Elle a perdu conscience et a dû être transportée à l’hôpital, mais heureusement, on ne craint pas pour sa vie , a expliqué l'agente East. Par contre, les policiers sont intervenus et ont procédé à l’arrestation d’une autre adolescente qui devra peut-être faire face à la justice puisqu’elle a été libérée sous promesse [de comparaître] et qu’un dossier va être soumis au niveau du Directeur des poursuites criminelles et pénales en Chambre de la jeunesse.

Andrée East concède que cela frappe l’imaginaire , mais ce ne sont pas tous les événements qui dégénèrent comme ça .

Ce ne sont pas la majorité des événements qui vont inclure de la violence physique. Une citation de :Andrée East, agente relationniste, SPVG

Souvent, on a des appels pour des désordres aux abords des écoles. Ce n’est pas nécessairement sur le terrain de l’école.

L'événement à l'École polyvalente Nicolas-Gatineau, cette semaine, était le deuxième cas menant à une hospitalisation en trois semaines, en Outaouais.

Il ne faudrait pas être alarmiste [...] on parle de cas qui sont isolés, qui sont exceptionnels. Mais il faut rester à l’affût, si on a des enfants qui fréquentent des écoles secondaires, si on voit qu’il y a des changements de comportement [...] peut-être qu’on peut discuter avec lui pour voir s’il ne vit pas de problématique précise à l’école , assure toutefois Andrée East, en invitant les parents à rester attentifs.

L'importance du dialogue

Dans une déclaration écrite envoyée à Radio-Canada, le Centre de services scolaire des Draveurs (CSSD) a précisé qu’il mentionnait à ses élèves de rester le plus possible sur le terrain de l’école parce qu’il y a des intervenants qui peuvent les aider lorsqu'une situation survient, alors que ce n'est pas le cas sur le pourtour des écoles.

Le CSSDCentre de services scolaire des Draveurs rappelle également à ses élèves de dénoncer le plus possible les actes qu’ils trouvent répréhensibles .

Andrée East insiste également sur le fait qu’il est important de dialoguer avec un parent, un intervenant, un professeur ou un policier-éducateur avant que le conflit ne dégénère en bagarre.

Elle ajoute qu’un policier-éducateur a le même pouvoir que n’importe quel policier et qu’il peut appliquer toutes les lois et [tous les] règlements , en plus d’être un excellent confident. Leur travail se fait en amont, avec une très belle relation de confiance entre la direction et les intervenants.

Consciente que les bagarres entre adolescents à l’école, ou aux abords de celle-ci, attirent les foules, Andrée East prévient les jeunes de ne pas les filmer, et surtout, de ne pas les publier sur les réseaux sociaux.

Ce ne sont pas des événements [dont] on devrait faire la promotion. Si un jeune est au courant d’une bagarre, le mieux est d’aviser un intervenant.

Un directeur interpelle les parents

Le directeur de l'École secondaire Mont-Bleu, Pierre Ménard, a remarqué une hausse d’incidents qui nuisent au climat de sécurité au Centre Asticou qui accueille ses élèves en attendant la réouverture de leur établissement.

Il précise que ces incidents ne sont pas nécessairement des bagarres , mais plutôt des élèves qui courent, qui crient, et il y a plus de rassemblements .

Cependant, il y a eu quelques bagarres, [il] faut être honnête, mais pas de la même ampleur qu’à Nicolas Gatineau , ajoute-t-il. Sans dire que c’est acceptable, c’est un peu normal qu’il y ait des altercations dans une école secondaire de 2700 élèves.

Le directeur de l'École secondaire Mont-Bleu, Pierre Ménard Photo : Radio-Canada

Afin d’éviter que la situation ne dégénère, il a choisi d’envoyer une note aux parents. Son message disait, essentiellement, qu’il demandait aux élèves de faire preuve de respect envers les intervenants, soulignant que la rentrée scolaire s’est bien déroulée .

On demande aussi de respecter certaines règles et d'avoir des comportements normaux en société pour faciliter le vivre ensemble , a-t-il expliqué en entrevue.

Près de 48 heures plus tard, il s’étonne de voir que sa lettre a porté ses fruits. Les élèves sont plus calmes. On a [aussi] fait un message auprès des élèves [par l'intermédiaire] d’une vidéo dans toutes les classes. On a l'impression que le message a passé et que les élèves ont pris leurs responsabilités , dit-il, avec un brin de fierté.

Avec les informations de Catherine Morasse et d’Ismaël Sy