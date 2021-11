Protégez les personnes vulnérables des virus, demande le CISSS-AT

En point de presse jeudi, la Dre Omobola Sobanjo rappelait d’éviter les contacts avec ces personnes vulnérables en cas d'ennui de santé.

Lorsqu’on présente des symptômes grippaux, donc vous avez une fièvre, une toux, un peu de malaise, de maux de gorge, de nez congestionné et vous consultez l’outil d’autoévaluation  (Nouvelle fenêtre) [des symptômes] et vous passez un test et c’est négatif, malgré cela, si vous avez des symptômes, il faut faire attention et limiter vos activités. Il ne faut pas aller vers les personnes vulnérables tant que vos symptômes persistent. Bien que ça ne soit pas la COVID, on ne veut pas amener d’autres virus qui peuvent être dangereux pour cette personne-là , a-t-elle rappelé.

Deux nouveaux cas de COVID-19

L’Abitibi-Témiscamingue enregistre deux nouvelles infections, l’une à Rouyn-Noranda et l’autre au Témiscamingue.

Jeudi, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue rapportait trois nouveaux cas de COVID-19. Deux cas confirmés s’ajoutaient aux données de la Vallée-de-l’Or et un autre au Témiscamingue.

Mercredi, aucun nouveau cas de COVID-19 n’avait été signalé.

Dans la région, huit cas confirmés sont actifs actuellement. Il n’y a pas d’hospitalisation en lien avec le virus sur le territoire.