Les premiers flocons attendus à Edmonton

Un mois de novembre sans neige, à Edmonton, est une chose rare. Cela n'arrive, en moyenne, que tous les trois ou quatre ans, selon le météorologue.

D’après lui, les données historiques suggèrent que les premières chutes de neige à Edmonton arrivent dès le mois d’octobre et que les premiers véritables flocons n'arrivent en décembre que 5 % du temps.

Si le sud et le nord de la province, ainsi que les Rocheuses et les contreforts ont tous déjà connu leur première chute de neige de la saison, Edmonton a été épargnée en raison d'une masse d'air frais sèche, tenace et tourbillonnante, explique-t-il.

Les températures ont également été plus chaudes que d'habitude, laissant la ville dans un climat automnal beaucoup plus longtemps.

Nous avons eu une crête de haute pression qui a empêché les systèmes de basse pression, qui apporteraient généralement de la neige, de traverser la province , explique Kyle Fougère.

Il semble que nous assistons maintenant à un changement dans les conditions météorologiques. Une citation de :Kyle Fougère, météorologue d'Environnement Canada

Plusieurs grands systèmes météorologiques devraient frapper les Prairies avec une grosse décharge de neige et Edmonton ne sera pas épargné, d'après lui.

Le courant-jet se déplace sur l'Alberta. Cela apportera probablement du vent et de la neige sur une assez grande partie de la province , dit-il.

Les prévisions à long terme ne sont pas claires

Selon le météorologue, on ne connaît pas encore l'impact de La Niña et des températures de surface de la mer plus froides que la normale dans le centre et l'est de l'océan Pacifique.

La Niña est un courant marin de grande envergure, typiquement de la taille des États-Unis, dans le Pacifique équatorial.

Un épisode de La Niña de faible intensité pourrait réapparaître pour la deuxième année de suite avant la fin de 2021, estime l'Organisation météorologique mondiale (OMM), qui prévoit des températures au-dessus de la moyenne malgré l'effet de refroidissement du phénomène météorologique.

Si vous avez une forte La Niña, cela peut vraiment avoir un impact sur l'endroit où le courant-jet s'installe, et cela peut avoir un impact sur la façon dont toute la saison se déroule pour nous, ici, à Edmonton , dit-il.