Inauguration du nouveau Centre de traitement pour enfants d’Horizon Santé Nord

Le Centre de traitement pour enfants (CTE) et les Services de développement pour jeunes enfants (SDJE) d’Horizon Santé Nord ont officiellement ouvert leurs portes dans leur nouvel emplacement accessible au centre commercial Southridge à Sudbury.

Près de 2 000 enfants et jeunes adultes ayant des déficiences motrices ou des troubles de communication pourront profiter des services d’évaluation, de traitement, de consultations et de sensibilisation du CTE.

De leur côté, les SDJE accompagnent les familles d’enfants qui accusent un retard de développement.

Pour les familles qui fréquentent le CTE régulièrement, ce nouvel emplacement comporte de nombreux avantages : il offre un accès facile au stationnement, au transport en commun, aux restaurants et aux commerces de détail.

La directrice administrative du programme Enfants NEO et Familles, Natalie Kennedy, affirme que le réaménagement du Centre est une grande amélioration. L’espace est 30 % plus grand, bien éclairé, coloré et accessible.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

C’est un excellent exemple de ce à quoi peut ressembler un centre de soins de santé qui tient compte des enfants , indique-t-elle.

Le Syndicat des Métallos met la main à la pâte

Entre 2003 et 2012, les membres de la section locale 6500 du Syndicat des Métallos ont versé une petite partie de leur salaire pour amasser des fonds pour le CTE.

En neuf ans, ils ont accumulé plus de 500 000 $, ce qui leur a permis de faire une contribution au projet de relocalisation du centre.

Le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires de la province a également investi 3,4 millions de dollars pour la réalisation des travaux.

L’ancien espace du CTE, maintenant vide, sera reconverti pour accueillir plus de lits pour Horizon Santé Nord.

Le président-directeur général de l’établissement, Dominic Giroux, estime que 52 nouveaux lits seront disponibles d’ici décembre 2022.