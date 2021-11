Petite enfance : trois institutions postsecondaires formeront plus d’éducateurs

Le Gouvernement de la Saskatchewan annonce un partenariat de plus de 4,8 millions avec le Collège Mathieu, Polytechnic Saskatchewan et le Saskatchewan Indian Institute of Technologies (SIIT), pour développer des formations à la petite enfance et accélérer l'arrivée des candidats sur le marché du travail.

Cette somme fait partie des 17 millions de dollars investis par le gouvernement fédéral en appui à la petite enfance. Le tout s'inscrit dans le Canada-Saskatchewan Early Learning and Child Care Agreement.

« La Saskatchewan est le meilleur endroit au Canada où élever ses enfants et comme davantage de familles font le choix de s'installer ici, il est important que le personnel nécessaire soit formé », affirme le ministre de l'Éducation Dustin Duncan.

La ministre des Familles, des Enfants et du Développement social Karina Gould abonde dans ce sens.

« Les éducateurs sont essentiels à un système d'éducation de qualité », fait-elle remarquer.

L’investissement permettra d’augmenter la certification parmi les éducateurs à la petite enfance. Il permettra aussi de financer la certification et la diplomation accélérées de candidats, en plus de soutenir les étudiants et les adultes qui choisissent de poursuivre une carrière dans ce secteur.

De son côté, le directeur général du Collège Mathieu, Francis Kasongo, voit plusieurs avantages à cette collaboration.

La collaboration entre le gouvernement de la Saskatchewan et le Collège Mathieu va faciliter l'accès à des formations flexibles, en plus d'améliorer les programmes d'éducation à la petite enfance offerts par notre institution, afin d'augmenter la main-d'œuvre et pallier la pénurie de personnel dans les centres de la petite enfance.

Plus d'informations à propos des formations, des exigences d'admissions, et des frais de scolarité peuvent être retrouvées sur les sites du Collège Mathieu, Polytechnic Saskatchewan et du Saskatchewan Indian Institute of Technologies (SIIT).