L’Estrie enregistre 139 nouveaux cas de COVID-19 en 2 jours

Le secteur de Sherbrooke a connu une légère flambée de cas de COVID-19 mercredi et jeudi : 39 nouvelles infections ont été recensées, ce qui porte à 214 le nombre de cas actifs sur ce territoire.

Ailleurs, le nombre de nouveaux cas recensés a été moins élevé : le Granit en compte 27 de plus, Memphrémagog, 21, et la Haute-Yamaska, 16. Le Granit est actuellement le quatrième secteur recensant le plus de cas actifs pour 100 000 habitants.

Dans le Haut-Saint-François, qui est pour sa part le deuxième secteur ayant le plus haut taux de cas actifs pour 100 000 habitants, 15 cas se sont ajoutés, ce qui porte le total à 112.

L'Estrie a 594 cas actifs sur l'ensemble de son territoire. Il y a 29 milieux d'éclosion dans la communauté, et un nouvel agrégat s'est formé dans le Haut-Saint-François. Ce secteur est l'un de ceux où le taux de vaccination est le plus faible : 79,1 % de la population est adéquatement vaccinée, alors que la moyenne estrienne est de 84,7 %.

Secteurs ayant le plus haut taux de cas actifs de COVID-19 par 100 000 habitants Secteurs ayant le plus haut taux de cas actifs de COVID-19 par 100 000 habitants Réseau local de service Taux de cas actifs par 100 000 habitants Nunavik 1436,2 Haut-Saint-François 491,1 Etchemins 421,3 Granit 342,6

Aucun décès n'est survenu au cours des deux derniers jours à cause de complications liées à la COVID-19.

Huit personnes sont actuellement hospitalisées en raison du coronavirus, mais aucune d'entre elles ne se trouve aux soins intensifs.