Plus de 20 000 livres de carottes à donner chez Fromabitibi

L’entreprise agricole Fromabitibi espère donner plus de 20 000 livres de carottes aux personnes en situation de pauvreté en Abitibi-Témiscamingue.

Le propriétaire Guillaume Lemieux s’est retrouvé avec un surplus de production.

J’en ai planté plus cette année, dit-il. Je n’avais jamais eu autant de rendement. C’est la première année qu’on a un volume impressionnant comme ça à l’acre, alors on est un peu pris au dépourvu. On n’a pas tant d’espace que ça pour le stocker pour l’hiver.

Les bacs se remplissent en quelques minutes à Colombourg. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Luneau

Il y a quelques jours, M. Lemieux s’était résigné à labourer son champ, en laissant ces milliers de livres de légumes aux champs.

La semaine passée, je me suis [attaché] sur ma charrue en me disant que j’allais labourer, raconte-t-il, mais je trouvais ça tellement de valeur de laisser les carottes au champ que je n’ai pas été capable!

Il lance alors l’idée sur les réseaux sociaux de donner les légumes restants à des organismes communautaires.

Le problème : le temps presse et Guillaume Lemieux a besoin d’aide pour tout récolter avant l’hiver.

Rapidement, des dizaines de personnes ont répondu à son appel, à commencer par une centaine d’élèves de première et deuxième secondaire de l’école de Palmarolle qui ont participé à la récolte jeudi avant-midi.

Grâce aux bénévoles, l'entreprise pourra remettre les légumes à des organismes communautaires. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Luneau

Les élèves présents sur place ont bien apprécié leur expérience. Ils ont pu ramener des légumes à l’école pour leurs cours de cuisine.

Une autre journée de collecte familiale est organisée samedi.

Il va y avoir une journée de cueillette plus familiale samedi. Vous pouvez venir avec vos enfants, n’importe qui en Abitibi peut venir nous donner un coup de main, vous pouvez venir voir les chèvres et ça va être plaisant , lance Guillaume Lemieux.

De nombreuses personnes donnent bénévolement du temps pour la cueillette de carottes à Colombourg. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Luneau

Les carottes sur les tablettes à l'épicerie

Le propriétaire de l'entreprise Fromabitibi espère aussi que la production de carottes devienne une part importante de son entreprise, qui se spécialise aussi dans la production de fromage.

C’est toutefois tout un défi de percer dans les épiceries.

Moi j’ai une bonne récolte, mais il y a aussi beaucoup d’autres gros producteurs qui ont de bonnes récoltes, alors les carottes ont eu beaucoup de spéciaux en épicerie. C’est un peu pour ça que j’ai eu tant de surplus que ça cette année.

Devant le succès de l’opération, Guillaume Lemieux songe à en faire une tradition annuelle.