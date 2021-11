Hausse de prix et choix limité pour les pneus d’hiver

Le vice-président aux opérations chez PMC Tire à Sherbrooke, Yannick Plante, explique que la situation est un peu plus problématique que les autres années. La pénurie de certains modèles va notamment limiter le choix pour le consommateur, mais c'est surtout la facture plus salée qui aura un impact.

Je vous dirais que c’est plus une augmentation des prix qu’un manque de pneus. Pour la plupart des voitures normales, on est capable de trouver un pneu pour le client. Cependant, le choix est plus réduit. Une citation de :Yannick Plante, vice-président aux opérations chez PMC Tire à Sherbrooke

Il constate que l'augmentation du prix du conteneur en provenance de la Chine fait monter celui du pneu bas de gamme. L’écart de prix entre les pneus bas de gamme et moyen de gamme s’est ainsi rétréci.

Les pneus bas de gamme et moyen de gamme sont à peu près au même prix. Le pneu moyen de gamme sort en premier et le pneu bas de gamme reste sur les tablettes. Il y a de 5 à 10 $ de différence entre les deux gammes de pneus. Pour 40 $, ça ne vaut pas la peine de se priver de la qualité d’un moyen de gamme , explique M. Plante.

Cette différence était par le passé d'environ 25 à 30 $ du pneu.

L'augmentation du prix de l’essence et des coûts de transport, le manque de main-d’œuvre et le ralentissement causé par la pandémie sont aussi des facteurs responsables de cette augmentation.

On a eu des hausses de 5 % de chacun des grands manufacturiers en juillet, en août et en octobre. Ça commence à paraître dans les poches du consommateur , signale M. Plante.

Une pénurie qui touche surtout les produits spécialisés

La véritable pénurie se fera surtout sentir pour certains modèles haut de gamme, comme le Y de Tesla.

On dirait que les manufacturiers de pneus et de voitures ne se parlent pas beaucoup entre eux. Pour certains modèles spécifiques, nous allons manquer de pneus, c'est certain. C’est plus pour des véhicules nichés, haut de gamme , signale Yannick Plante, de PMC Tire.

Dans d'autres cas, les pneus d'une certaine dimension seront en rupture de stock.

Le problème du consommateur, c'est qu’il ne peut pas avoir le pneu qu’il désire ou la grandeur voulue. Il faut jouer un peu pour aller dans un diamètre inférieur. Parfois, ça nécessite l’achat de roues. Une citation de :Yannick Plante, vice-président aux opérations chez PMC Tire à Sherbrooke

Peu importe le prix des pneus, les consommateurs ont jusqu’au 1er décembre pour les faire poser.