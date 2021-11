Un projet de loi au N.-B. s’attaque à la communication d’images intimes sans consentement

Un projet de loi récemment déposé à l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick a pour but d’ouvrir la voie à des poursuites judiciaires au civil en cas de communication sans consentement de photographies ou d’enregistrements vidéo intimes.

À l’heure actuelle, il n’y a aucune procédure définie ou rapide qui offre aux victimes un moyen de faire retirer ces images des plateformes web et d’obtenir possiblement un dédommagement, à moins que l’affaire comprenne une accusation criminelle.

Le projet de loi s'applique aussi aux photographies et aux enregistrements vidéo où la victime n’est pas reconnaissable, ainsi qu’aux images modifiées et aux images diffusées en continu et en direct. Le projet de loi permet aussi aux personnes de retirer leur consentement à la distribution de ces images.

Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique et procureur général, Hugh J. Flemming, a déposé le projet de loi sur la communication illégale d’images intimes le 2 novembre.

Ce type d’infraction peut causer de graves préjudices psychologiques et économiques et porter atteinte à la réputation de la victime, souvent de façon irréversible , a déclaré le ministre Flemming, cité dans un communiqué.

Ces dispositions législatives enverront le message important que, peu importe le mobile ou la méthode employée, il n’y a tout simplement pas de justification à la communication d’une image intime sans le consentement de la personne qui y figure, et que pareille action entraînera des conséquences , a-t-il ajouté.

Il faut faire plus, selon une intervenante

Dans la plupart des cas, les personnes victimes de communications d’images intimes sans leur consentement veulent faire retirer ces images et les rendre introuvables le plus rapidement possible, explique Beth Lyons, directrice générale du Conseil des femmes du Nouveau-Brunswick. La possibilité d’intenter une action en justice au civil sera une option importante pour ces personnes, selon elle.

Mme Lyons souligne que la communication sans consentement d’images intimes est une forme courante de violence contre les femmes.

Beth Lyons, directrice générale du Conseil des femmes du Nouveau-Brunswick, estime que la loi, si elle est adoptée, donnera aux victimes de la distribution sans consentement d’images intimes un moyen plus rapide de faire retirer ces images par une action en justice au civil. Photo : CBC

Beth Lyons juge que le projet de loi est un pas dans la bonne direction, mais elle ajoute qu’il faut y consacrer des ressources pour le faire connaître. Pour bien des gens, explique-t-elle, l’idée d’intenter une action en justice au civil est intimidante. Elle dit qu’il est donc très important de bien renseigner le public à ce sujet.

Beth Lyons estime qu’il faut offrir de l’aide juridique et financière aux victimes de violence sexuelle. Elle dit qu’il faut faire en sorte que ce genre d’action en justice au civil ne soit pas seulement accessible aux personnes plus fortunées ou à celles qui comptent un avocat parmi les membres de leur famille.

L’un des buts du projet de loi est de donner aux victimes un plus grand contrôle du processus et de faciliter une action en justice sans l’aide d’autrui, souligne un porte-parole du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, Geoffrey Downey.

Selon M. Downey, le ministère peut envisager de demander au Service public d’éducation et d’information juridiques du Nouveau-Brunswick de produire un feuillet informatif ou un autre matériel informatif.

Pour lutter contre la violence sexuelle

Le projet de loi s’inspire fortement d’un document publié cette année par la Conférence pour l'harmonisation des lois au Canada. Cet organisme rédige des modèles de projets de loi afin de promouvoir l’harmonisation des lois provinciales et territoriales.

Hilary Young, professeure de droit à l’Université du Nouveau-Brunswick, estime que le projet de loi est un pas dans la bonne direction en matière de droit à la vie privée. Photo : CBC/Erin Collins

Hilary Young, professeure de droit à l’Université du Nouveau-Brunswick, a contribué à la rédaction du projet de loi. Elle espère que la loi, si elle est adoptée, fasse mieux comprendre au public que communiquer des images intimes sans consentement est un crime.

Elle dit toutefois qu’elle n’est pas très optimiste, car il s’agit déjà d’un comportement criminel et que cela ne semble pas dissuader beaucoup de gens d’agir ainsi.

Selon le ministère de la Justice du Canada, les responsables de l’application des lois reçoivent régulièrement des plaintes en matière de communication sans consentement d’images intimes. Mais, à moins que les images intimes constituent de la pornographie juvénile ou soient accompagnées de caractéristiques ou de conduites aggravantes, il est probable qu'aucune poursuite criminelle ne puisse être intentée , peut-on lire sur le site web du ministère  (Nouvelle fenêtre) .

Selon Mme Young, la Nouvelle-Écosse, la Saskatchewan, l’Alberta, le Manitoba et Terre-Neuve-et-Labrador ont déjà des lois qui encadrent les actions en justice au civil pour la communication d’images intimes sans consentement.

Deux procédures prévues pour les victimes

Deux procédures sont prévues dans le projet de loi du Nouveau-Brunswick pour que les victimes obtiennent réparation, explique le ministère de la Justice et de la Sécurité publique dans son communiqué.

Les victimes pourraient déposer une demande au tribunal, de façon accélérée, afin d’obtenir une ordonnance pour faire détruire l’image intime et la faire retirer des plateformes web.

Ensuite, si le tribunal conclut qu’une faute a été commise, il pourrait accorder une plus grande gamme de dommages-intérêts, y compris des dommages-intérêts pour préjudice de droit, pour préjudice de fait ou pour préjudice aggravé et des dommages-intérêts punitifs.

Le projet de loi a franchi l'étape de la deuxième lecture le 3 novembre.