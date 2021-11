Québec veut forcer les propriétaires du Cyclorama à l’entretenir

Il leur reproche de ne toujours pas avoir exécuté une série de travaux de réparation et d’entretien jugés nécessaires à la pérennité de la rotonde et du panorama qu’elle abrite, et ce, malgré l’envoi d’une mise en demeure le 19 mai dernier.

Le 4 novembre, constatant qu’ aucune démarche significative n’avait été entreprise, le Procureur général du Québec a déposé devant la Cour supérieure une demande pour la production d’une ordonnance en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. La demande a été faite au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy.

Quoique dûment mise en demeure, la défenderesse refuse, néglige ou omet, encore à ce jour, d’exécuter les travaux nécessaires pour assurer la préservation de la valeur patrimoniale du bien conformément à la loi , peut-on lire dans la demande introductive d’instance.

Le Cyclorama de Jérusalem a cessé ses activités le 14 octobre 2018. (Archives) Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

Québec rappelle aux propriétaires du Cyclorama que l’article 26 de la loi prévoit que tout propriétaire d’un bien patrimonial classé doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la préservation de la valeur patrimoniale .

Trop cher pour les propriétaires

Dans le cas du Cyclorama, ces mesures nécessaires incluent différents travaux de renforcement et de réparation de la charpente et de la structure du toit, ainsi que le déneigement régulier de la toiture, en période hivernale, de manière à limiter l’accumulation de neige fraîche à une hauteur maximale de 0,15 m.

La famille Blouin, qui est propriétaire du Cyclorama, affirme ne pas avoir les moyens financiers lui permettant de répondre aux exigences et aux obligations qui lui incombent depuis que le bâtiment a été classé bien patrimonial, en 2019.

Le 10 août dernier, le conseil d’administration du Cyclorama a adopté une résolution dans laquelle il s'engageait à exécuter les travaux visés par la mise en demeure du 19 mai, à condition cependant d’obtenir le financement nécessaire auprès des instances régionales et gouvernementales.

Le Cyclorama abrite le panorama intitulé «Jérusalem le jour de la crucifixion». (Archives) Photo : Radio-Canada / Sébastien Vachon

Québec rétorque que les travaux visant à assurer la préservation d’un bien patrimonial sont à la charge du propriétaire.

Malgré les demandes répétées du ministère, et de l’admission même de la défenderesse quant à la gravité et à la nécessité d’effectuer des travaux permanents sur l’immeuble pour assurer la préservation de sa valeur patrimoniale, aucun de ces travaux n'est débuté en date des présentes , déplore le Procureur général du Québec.

Délai de 4 mois

Il demande au tribunal d’ordonner aux propriétaires de terminer, dans un délai de 120 jours à compter du jugement souhaité, l’exécution de tous les travaux nécessaires à la préservation de la valeur patrimoniale du Cyclorama.

Advenant que les défendeurs ne respectent pas l’ordonnance, Québec demande à la cour d’autoriser la ministre de la Culture à procéder aux travaux et à faire en sorte que les coûts encourus constituent une créance prioritaire sur le bien. Cela signifie qu’en cas de vente les propriétaires auraient l’obligation de rembourser les travaux avant d’encaisser d’éventuels profits.

Au moment où ces lignes étaient écrites, le nouveau président de la société par actions propriétaire du Cyclorama, Pierre Blouin, qui a succédé à son frère Louis au courant de l’été, n’avait pas encore rappelé Radio-Canada.

Avec la collaboration de Yannick Bergeron