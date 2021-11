La Ville de Rimouski a déposé un appel d’offres le 3 novembre pour la préparation des plans et devis ainsi que la surveillance du projet de réfection.

Le projet est accompagné d’une demande d’aide financière dans le cadre du Programme PAVL, volet Accélération des investissements réseau routier local.

Certaines crevasses sont de nouveau apparentes sur le chemin du 3e-Rang-du-Bic. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Caroline Gagnon, une résidente du 3e-Rang-du-Bic, avait pris la parole au conseil municipal pour dénoncer l’état de la route d’asphalte qui rendait les activités sportives dangereuses et les déplacements difficiles.

On aurait souhaité que ce soit avant, mais c’est quand même encourageant de voir qu’il y a des démarches qui sont entreprises , commente-t-elle. Par contre, est-ce qu’on va vraiment voir l’aboutissement de ce projet-là ? On est sceptique. On va le voir quand on sera rendu là. La citoyenne craint que la Ville ne reporte le projet à la dernière minute, faute de financement.

Caroline Gagnon et son conjoint habitent le 3e-Rang-du-Bic depuis 2012. Photo : Gracieuseté de Caroline Gagnon

La Ville de Rimouski a procédé à certaines réparations sur le tronçon cet été. Mme Gagnon note cependant que certaines crevasses sont déjà apparentes.

Le 3e-Rang-du-Bic détient la troisième place du palmarès annuel de CAA-Québec des dix pires routes de la province paru en juin dernier.

Un tronçon de la route 3e-Rang-du-Bic à l'été 2020 (archives) Photo : Radio-Canada

La Ville de Rimouski était indisponible pour commenter le dossier vendredi.