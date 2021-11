Rivest en confiance à la veille des championnats du monde de karaté

Il a passé deux jours dans un aéroport brésilien, avant de prendre plusieurs vols différents pour finalement arriver en Uruguay quelques heures avant son premier combat.

C'était une aventure assez spéciale. Le voyage a été épouvantable! Ça été très très compliqué, surtout sur le mental. Cette médaille est encore plus gratifiante et le fun à avoir. C’est un grand boost de confiance , a mentionné Rivest avant son départ pour les Émirats arabes unis.

Cette récompense est venue à point pour Rivest après les complications liées à la pandémie et la déception de ne pas avoir été sélectionné pour les Jeux olympiques l’été dernier.

Le karatéka Nicholas Rivest a remporté la médaille de bronze aux championnats panaméricains en octobre 2021 chez les moins de 75 kg. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

J’étais déçu et fâché évidemment. Je voulais prouver au monde que je suis capable. Mais, après avoir pris un pas de recul, j’ai changé cette frustration en motivation. De terminer 3e lors d’un gros tournoi international, ça m’a prouvé que je suis capable et ça me permet d’aller de l’avant , ajoute le combattant chez les moins de 75 kg.

Je veux donner le maximum. Je vais y aller un point à la fois, un match à la fois et voir où ça peut m’amener. Une citation de :Nicholas Rivest, karatéka

La compétition sera féroce aux championnats du monde. 80 combattants seront présents dans sa catégorie, dont certains des meilleurs au monde. Rivest arrive aussi au tournoi avec une bonne part d’inconnu.

Il y a beaucoup de monde à la retraite puisque les Jeux sont passés. Il y a de nouveaux adversaires, des noms que je ne connais pas. Les cinq meilleurs au monde sont là, ce seront les gars à battre. Mais je vais là-bas sans pression. Ils sont tous bons, mais moi aussi je suis bon , rigole le karatéka avec une bonne dose de confiance.

Le Senseï du club de karaté Rivest à Val-des-Monts arrive en grande forme à la compétition internationale. La longue pause liée à la pandémie a été frustrante au niveau mentale, mais salutaire au niveau physique.

Ça m’a permis de faire le ménage au niveau des blessures. Vitesse, force, puissance, j’ai jamais été aussi fort. Au niveau physique c’est top notch. J’ai surtout travaillé mentalement durant la pandémie pour rester concentré. Mais ça vaut la peine de persévérer , affirme Rivest.

Les frères Maxym-Olivier, Alexandre-Benjamin et Nicholas-Patrick Rivest Photo : Rivest karaté Beaudoin

L’athlète était déjà aux anges de participer à cette grande compétition à Dubaï. Il a eu une surprise supplémentaire quelques jours avant de partir alors que son jeune frère Alexandre l’accompagne au tournoi. Le karatéka de 23 ans a profité du retrait de Daniel Gazinski pour avoir un billet chez les plus de 84 kg.

Deux Rivest valent mieux qu’un… les deux frères comptent bien rapporter deux médailles dans leurs bagages.