Les médecins de l’Hôpital de Lachine se cotisent pour embaucher des inhalothérapeutes

« On n'est jamais mieux servi que par soi-même »... quitte à devoir en payer le prix. L’adage convient bien aux médecins de l’Hôpital de Lachine, qui ont décidé de remédier à la pénurie de personnel en payant de leur poche des primes de 15 000 $ pour attirer de nouveaux inhalothérapeutes dans leurs équipes.

Ces primes incitatives visent à recruter deux à trois inhalothérapeutes dans l’espoir de rouvrir les urgences de l’hôpital, fermées depuis dimanche entre 19 h 30 et 7 h 30. Pour expliquer cette fermeture, la direction de l’hôpital avait invoqué un manque critique d’infirmières et d’inhalothérapeutes.

D’un montant de 15 000 $ par an, les primes seront versées pendant deux ans aux nouvelles recrues, pour un total estimé à 90 000 $, a indiqué le Dr Paul Saba, président du Conseil des médecins de l'Hôpital de Lachine, à l’émission Tout un matin.

On ne fait pas fonctionner un hôpital avec seulement des heures en journées, ça devient un casse-croûte. Une citation de :Dr Paul Saba, président du Conseil des médecins de l'Hôpital de Lachine

Il reproche au Centre universitaire de santé McGill (CUSM) et au gouvernement Legault de déplacer des ressources essentielles de l’Hôpital de Lachine, situé dans le sud-ouest de Montréal, vers le centre-ville, avec une concurrence déloyale de primes.

Ce sont des milliers de dollars pour prendre nos effectifs à Lachine et les envoyer au centre-ville , dénonce-t-il, tout en rappelant que son hôpital dessert une communauté de plus de 200 000 francophones dans l’ouest de l’île de Montréal.

Paul Saba préside le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l'Hôpital de Lachine. Photo : Radio-Canada

Le CUSM et le gouvernement du Québec ont pourtant la responsabilité d'assurer le plein fonctionnement de l’Hôpital de Lachine en tant que seul hôpital francophone de l’ouest de l’île de Montréal, plaide-t-il, et à y maintenir tous ses services, y compris l’urgence et l’unité des soins intensifs.

Les administrateurs n’ont pas le choix d’accepter; ce n’est pas illégal de donner des incitatifs parce que le gouvernement a décidé de ne pas nous aider. Une citation de :Dr Paul Saba

L'exécutif du Conseil des médecins de l'Hôpital de Lachine a voté à l'unanimité pour une contribution financière visant à embaucher des inhalothérapeutes.

Une résolution a également été présentée aux membres pour s'opposer à la fermeture de l'urgence et des soins intensifs, et réclamer que les primes versées au pavillon du CUSM au centre-ville soient également octroyées à Lachine.