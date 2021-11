La Colombie-Britannique peine à se départir de sa production de charbon

Près de la moitié de la production nationale de charbon provient de cette province de l’ouest. C’est majeur l’industrie du charbon en Colombie-Britannique , remarque Ugo Lapointe, coordonnateur national de programmes à MiningWatch Canada.

À l’échelle mondiale, ça équivaut à environ 5 % des gaz à effets de serre, soit presque autant que l’aviation , affirme le spécialiste des activités minières.

L’extraction du charbon génère énormément de déchets miniers , ajoute-t-il. Le bassin versant de la rivière Elk, dans le sud de la province, est probablement le plus pollué au Canada , selon lui.

Environ 1 % du carbone est capté dans l’acier, 99 % est émis dans l'atmosphère. Une citation de :Ugo Lapointe, coordonnateur national de programmes national à MiningWatch Canada

C’est des millions de tonnes de déchets miniers produits chaque année. C’est un problème pour les eaux souterraines et les eaux de surface.

La demande pour l’acier sera robuste jusqu’au moins en 2050, estime l’entreprise Teck Resources. Photo : La Presse canadienne / AP Photo/Jim Cole

Une forte demande

La presque totalité du charbon qui sort des neuf mines de la province est destinée à la fabrication de l’acier, un métal qui continue d’être en forte demande, surtout dans les pays en développement, l’Inde notamment.

La demande pour l’acier sera robuste jusqu’au moins en 2050, estime l’entreprise Teck Resources, qui possède quatre mines de charbon en Colombie-Britannique.

L'acier et le charbon sidérurgique sont nécessaires pour construire les infrastructures de transition vers une économie à faible émission de carbone , écrit la société minière dans un communiqué.

Peu de solutions de rechange

Il existe désormais des alternatives au charbon, comme l'hydrogène, pour fabriquer de l'acier, explique Chris Bataille, professeur associé à l'Université Simon Fraser.

Or ces solutions de rechange plus écologiques sont très coûteuses, explique Ugo Lapointe. C’est une question de coût, essentiellement. Il faudrait que les gouvernements exigent cette transition pour s’éloigner du charbon vers ces solutions de rechange .

Un avis que partage le professeur Chris Bataille, qui espère que d'ici cinq ans toutes les nouvelles usines utilisent une version de cette technologie .

Si nous prenons la décarbonisation au sérieux, tôt ou tard il n’y aura plus de demande pour le charbon. Une citation de :Chris Bataille, professeur associé à l'Université Simon Fraser

L'Alberta et la Colombie-Britannique produisent 83 % du charbon canadien. Photo : CBC

Une grande économique régionale

Avec des ventes totalisant près de 4 milliards de dollars, le charbon est de loin le produit minier qui a la plus grande valeur en Colombie-Britannique.

Ça crée beaucoup d’emplois et plusieurs collectivités dépendent de cette économie. Si on veut faire la transition de façon juste et responsable, il faut aussi avoir un plan de transition économique pour ces régions , dit Ugo Lapointe.

L'industrie minière commence d'ailleurs à s'adapter, comme le démontre l'engagement de Teck Resources de réduire de 33 % ses activités liées au charbon au cours des neuf prochaines années.

Avec des informations de François Macone et Jeremy Allingham