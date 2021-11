Regina approuve la vente d’un terrain pour une usine de diesel renouvelable

La Federated Co-operatives Ltd. veut bâtir sa nouvelle usine aux abords de sa raffinerie déjà située dans ce secteur de la ville.

Selon l’entreprise, le développement et la construction de l’usine sont loin d’être faits. Dans un communiqué, la Federated Co-operatives Ltd. souligne que ses plans sont actuellement soumis [...] à l’obtention des approbations et du soutien du gouvernement .

Ce projet jouera un rôle essentiel dans notre transition vers une économie à faible émission de carbone. Une citation de :Scott Banda, présidente-directrice générale de la Federated Co-operatives Ltd.

Un rapport qui avait été présenté au comité exécutif de la ville indiquait que le diesel renouvelable pouvait contribuer à réduire les émissions du transport sur longue distance, du transport urbain et des activités agricoles.

Après analyse de ce dossier, l’administration municipale a conclu que la vente de ce terrain n'aurait pas de conséquence environnementale. Elle estime que cette installation n’a pas de conséquences directes sur la consommation d’énergie ou les émissions de gaz à effet de serre.

Le comité a adopté la motion à neuf voix contre deux.

L’objectif de la Federated Co-operatives Ltd. est de mettre en fonction l’usine d’ici 2027. Une fois en marche, l’usine emploiera 150 personnes. En plus de ces emplois permanents, la Ville de Regina estime que la construction créerait 1500 emplois temporaires.