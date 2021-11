La Trifluvienne Manon Brouillette deviendra pdg de Verizon Consumer Group

À ce titre, la Trifluvienne d’origine relèvera directement du pdg de Verizon, Hans Vestberg, et sera responsable de gérer la croissance de l’entreprise alors qu’elle entre dans le développement et le déploiement de la technologie 5G.

Je suis une personne qui gère la croissance, qui simplifie les choses. C’est une très, très grande organisation; ça fait quatre mois que je travaille là-bas, et je vois déjà les choses que je peux faire pour apporter ma touche , explique Manon Brouillette au micro de l’émission matinale Toujours le matin.

Elle ajoute que Verizon a dépensé 56 milliards de dollars pour faire l’acquisition de spectres permettant d’accroître son réseau Internet et de téléphonie mobile, déjà bien établi.

C’est super excitant , lance l’ancienne présidente et cheffe de la direction de Vidéotron. Pour nous, ça ouvre un tout nouveau créneau. On peut dorénavant dire qu’on est un joueur national en ce qui concerne Internet, alors que, jusqu’à présent, on était un joueur régional. On avait certains marchés dotés de la fibre optique, mais ce n'était pas partout. On était déjà un joueur de la téléphonie partout aux États-Unis, mais maintenant, on peut dire qu’on est aussi un joueur Internet.

Selon Manon Brouillette, la technologie 5G facilitera le fonctionnement d’autres produits et services. Tout va être connecté , dit-elle, en donnant l’exemple des feux de circulation qui se synchronisent en fonction de l’achalandage. Ça va permettre aux individus de gagner une couple d’heures dans une journée.

Le plan de croissance de Verizon n’inclut toutefois pas d'entrée sur le marché canadien, affirme la dirigeante.

Ça me surprendrait malheureusement que vous me voyiez venir travailler cette marque-là au Canada. Une citation de :Manon Brouillette

Le défi COVID-19

Comme bien des entreprises, Verizon a dû s’adapter aux défis posés par la pandémie de COVID-19.

En 12 jours, 30 000 employés ont dû quitter les bureaux de l’entreprise pour travailler à partir de leur domicile. Au fil du temps, cependant, beaucoup d’avantages s'en sont dégagés. Des politiques internes ont même été modifiées pour permettre aux employés de travailler d’où ils le désirent, notamment en abolissant les fuseaux horaires.

Un employé peut donc travailler de n’importe où aux États-Unis et peut postuler sur un fuseau horaire de son choix pour établir son horaire. Par exemple, un d’eux, qui habite à Boston, pourrait choisir de travailler selon l’heure du Pacifique. Sa journée commencerait donc trois heures plus tôt, ce qui lui permettrait de finir en début d’après-midi.

Ça a permis des perles. Des gens qui vivaient dans des régions très denses, qui n’avaient pas nécessairement les moyens de s’acheter une maison, ont maintenant pu aller vivre en banlieue, dans la nature. Ils se sont acheté des maisons, font [de la randonnée] tous les jours parce qu’ils ont décidé de travailler avec un horaire qui leur convient mieux , raconte Manon Brouillette.

Cette façon de faire pourrait être maintenue après la pandémie.