Des organismes tirent la sonnette d’alarme pour les itinérants de Wetaskiwin

Des organismes tirent la sonnette d'alarme et réclament de l’aide pour une soixantaine d’itinérants qui dorment dans des camps de fortune à Wetaskiwin. La municipalité située au sud-est d'Edmonton a fermé son seul refuge de nuit au mois d’août.

Le temps presse, selon l’organisme Open Door, qui rappelle que des personnes vulnérables vivent sous des tentes dans un champ non protégé des vents glacials et de la neige.

L’association a repéré de nombreux problèmes sur place, notamment des risques liés à la sécurité, à la nourriture ou encore aux façons de se chauffer.

Les autorités municipales avaient résilié le bail du refuge, géré par Open Door, après avoir reçu trop de plaintes de la part des commerçants des alentours. Aucun autre local n’avait pu être trouvé.

Ce sont les préoccupations des habitants à propos de la criminalité, de l'alcoolisme sur la voie publique, de la consommation de drogues et des agressions qui ont conduit à cette décision, et Open Door n'a pas réussi à atténuer les dommages causés à la communauté, a précédemment expliqué le maire de Wetaskiwin, Tyler Gandam, à La Presse canadienne.

En raison d'un manque de financement, le personnel de l’organisme Open Door n'est plus en mesure d'offrir un soutien 24 heures sur 24, sept jours sur sept, selon sa directrice générale, Jessica Hutton.

Nous ne pouvons pas continuer. Nous n'avons pas d'argent , dit-elle.

C'est la pire décision que nous ayons jamais eu à prendre, ils sont passés d'un toit au-dessus de la tête, de la stabilité, de la nourriture et des soins médicaux, à devoir retourner dans la rue.

Ce n'est pas ainsi que fonctionne notre organisme. Nous n'abandonnons pas les gens et donc, avoir été forcés de prendre une décision où nous avons dû nous retirer en raison d'un manque de financement est absolument déchirant , dit Jessica Hutton.

Le grand froid arrive

Un froid mordant s'est déjà installé la nuit. Des températures atteignant -14 degrés Celsius sont attendues d'ici la semaine prochaine, et la neige pourrait tomber dès la nuit de dimanche, selon Environnement Canada.

Quatre personnes sont déjà mortes depuis que le camp a été installé, et les itinérants craignent que davantage de personnes ne meurent à mesure que les températures baissent, selon Jessica Hutton.

Le camp de fortune compte une soixantaine d'itinérants. Photo : La Presse canadienne / Jason Franson

Lors d'une réunion du conseil municipal, lundi, le directeur général des services communautaires, Paul Edginton, a annoncé que la municipalité de Wetaskiwin tentait de se procurer des roulottes chauffantes et travaillait à trouver un nouveau refuge.

D’après lui, si la solution des roulottes échoue, il n'y a pas d'autre option étant donné le temps qu'il reste pour mettre en place un abri .

Une église a été retenue comme la seule option pour servir de refuge par un groupe de travail qui s’est penché sur la question, selon Paul Edginton, qui précise que les discussions se poursuivent. Une réunion spéciale du conseil est prévue vendredi pour faire le point.

Services de Santé Alberta vient à la rescousse

Services de Santé Alberta a un contrat temporaire avec un organisme à but non lucratif local pour assurer l'accès à l'eau potable, à la nourriture et au bois de chauffage jusqu'à ce qu'un refuge ait été trouvé. Le partenariat prévoit également le transport vers les rendez-vous médicaux.

Il est rare que l'agence provinciale intervienne avec un soutien aussi important sur une question principalement municipale, selon Kerry Williamson, porte-parole de Services de Santé Alberta, qui précise que du personnel visite le site chaque semaine pour évaluer les besoins en soins de santé.

Fournir des soins au campement deviendra de plus en plus difficile à mesure que le temps se refroidit. Un moyen de transport fiable est nécessaire pour ceux qui ont besoin de soins à l'hôpital ou à la clinique , écrit Kerry Williamson dans un communiqué.

Du personnel de l'organisme Open Door distribue de l'eau potable dans le camp. Photo : La Presse canadienne / Jason Franson

D’autres personnes comme des infirmières de la santé publique, des spécialistes de la santé mentale et l’autorité ambulancière de la communauté voisine de Maskwacis fournissent également de l’aide telle que des médicaments, de l'assistance en cas de blessure, du soutien en santé mentale ou de la vaccination contre la COVID-19.

Rick Wilson, ministre des Relations autochtones de l'Alberta est convaincu qu'une solution sera bientôt trouvée. Il précise qu’un financement provincial est en place pour aider la ville à mettre en place et sécuriser des abris chauffants.

Il ne comprend pas la décision du mois d'août de la municipalité, car Open Door faisait un excellent travail, selon lui.

Il y a beaucoup de pièces au puzzle. Il semble que nous tirons tous enfin dans la même direction et si nous continuons à travailler ensemble, nous obtiendrons une solution , dit le ministre.

D'après les informations d'Alanna Smith