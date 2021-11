Les Néo-Écossais profitent des rabais sur les bicyclettes électriques

Jillian Banfield décrit sa première expérience sur une bicyclette électrique comme un coup de foudre .

Depuis, Mme Banfield utilise un vélo électrique pour se rendre au travail et faire des commissions, ce qui, selon elle, est une solution de rechange viable comparativement aux autres moyens de transport.

Cependant, en raison de leur prix élevé, les vélos électriques ne sont pas accessibles à tous.

J'espère que c'est la première étape d'une longue série de mesures prises par le gouvernement pour aider les gens à se procurer des vélos électriques, car le coût est certainement un obstacle, et j'aimerais qu'il soit beaucoup plus facile pour les gens de monter sur un vélo. Une citation de :Jillian Banfield, propriétaire d'un vélo électrique

Jillian Banfield et son partenaire, Dan, font partie des Néo-Écossais qui ont demandé - et reçu - une remise de 500 $ sur leur bicyclette électrique.

Pour être admissible au remboursement, la bicyclette électrique doit se vendre au moins 1 200 $ et être achetée neuve chez un détaillant ayant pignon sur rue en Nouvelle-Écosse. Le moteur électrique doit être de 500 watts ou moins et ne peut être alimenté par de l'essence ou du diesel.

Mme Banfield, dont la bicyclette électrique a coûté 5 500 $ après le rabais, a déclaré qu'il n'est pas facile de trouver une bicyclette électrique moins chère que le minimum de 1 200 $.

Elle a ajouté que la plupart des vélos se vendent au moins deux fois plus cher.

Vélo ou voiture électrique?

Pour ceux qui affirment que les vélos électriques reposent sur l'électricité produite par des combustibles fossiles, Mme Banfield répond qu'elle n'en a pas acheté un pour remplacer son traditionnel vélo à pédales.

Nous devons considérer le vélo électrique comme un substitut de la voiture , a déclaré Mme Banfield. Ce n'est pas nécessairement un remplacement pour un vélo ordinaire. Donc, si nous remplaçons les déplacements en voiture par des déplacements en vélo, la comparaison n'est pas juste en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre ou autre.

Pour moi, j'ai de l'arthrite. Si je passe une mauvaise journée avec mon arthrite, je mets un peu plus d'assistance pour m'aider à monter les collines. Je ne mets pas autant de pression sur mes articulations.

Contrairement aux voitures électriques qui dépendent de stations de recharge désignées, les vélos électriques peuvent être branchés sur la même prise que votre aspirateur ou votre sèche-cheveux.

Des centaines de soumissions

La Clean Foundation of Nova Scotia, traite les demandes de remise pour les véhicules électriques et les bicyclettes électriques. Sa directrice des transports, Sarah Balloch, affirme que le groupe a reçu plus de 1 400 demandes de remise pour les bicyclettes électriques et que près de 1 300 d'entre elles ont été acceptées.

Certaines personnes qui nous ont fait part de leurs commentaires dans le cadre du programme de remise nous ont dit que les bicyclettes électriques leur avaient redonné la possibilité de faire du vélo parce qu'elles n'avaient plus à se soucier des collines du Cap-Breton ou à essayer de traverser le pont ici à Halifax , a déclaré Mme Balloch.

La bicyclette électrique peut leur donner l'aide supplémentaire dont ils ont besoin pour faire ce saut. Une citation de :Sarah Balloch, directrice des transports de Clean Foundation of Nova Scotia

Mme Balloch est d’avis que les bicyclettes électriques devraient être considérées comme une solution de rechange aux voitures.

Beaucoup de gens nous disent qu'ils l'ont utilisée pour remplacer leur deuxième véhicule et qu'ils peuvent maintenant faire leurs courses habituelles. Ils peuvent se rendre au travail quand ils en ont besoin. Ils peuvent se rendre à des réunions quand ils en ont besoin , a déclaré Sarah Balloch.

Et nous avons un autre groupe de personnes qui sont vraiment enthousiastes à l'idée de pouvoir se déplacer à nouveau à vélo. Et puis, bien sûr, beaucoup de gens qui sont simplement intéressés par la technologie, qui veulent s'amuser. Ils sont amusants à conduire , lance-t-elle.

Un succès

À une époque où les détaillants signalent de longues attentes pour la livraison des marchandises, ceux qui vendent des bicyclettes électriques disent avoir eu de la chance.

Norman Wiechert, propriétaire de The ebike Centre à Dartmouth, vend des bicyclettes électriques depuis dix ans. Il a commencé à une époque où il n'y avait pas beaucoup d'intérêt, il a donc dû créer cette tendance .

Ces jours-ci, Norman Wiechert dit qu'il les vend aussi vite qu'il peut les mettre sur le plancher de la salle d'exposition. Et il y a eu peu, voire aucun, retard. Il en attribue le mérite à la province pour avoir aidé les détaillants locaux.

Ce rabais a été un grand succès , a-t-il dit. Et j'apprécie vraiment que le gouvernement ait pensé aux entreprises locales avec son rabais, car maintenant les gens viennent chez nous et achètent localement. Et cela nous soutient, bien sûr.

D'après un reportage de Preston Mulligan, CBC