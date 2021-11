Quatre grands événements organisés par la Ville auront lieu au cours de la prochaine année, un par saison, pour souligner cet important moment de l’histoire de Nicolet. L’administration travaille à l'organisation de ces festivités depuis 2020.

On sent de la fébrilité, comme au moment d’une rentrée scolaire , lance d’entrée de jeu le conseiller aux communications pour la Ville de Nicolet, Sébastien Turgeon, au micro de l’émission Toujours le matin.

La Ville a également reçu une dizaine de propositions après avoir lancé un appel de projets.

On voulait des fêtes organisées par et pour les Nicolétains, pour la population du Centre-du-Québec et nos voisins de la Mauricie aussi. Donc, des fêtes qui vont avoir un budget de la Municipalité. On attend des enveloppes de Québec et d’Ottawa également. On veut vraiment mettre les gens et leur fierté au cœur de ces fêtes-là.

La Ville de Nicolet investit 350 000 $ dans ces festivités. Avec les subventions des deux autres ordres de gouvernement, le montant total devrait avoisiner les 500 000 $, mais les élus ont l’espoir qu’il atteigne 750 000 $.

Une date importante

Le choix de la date et du lieu pour procéder au dévoilement de la programmation du 350e anniversaire de Nicolet n’est pas un hasard.

Le 12 novembre 1955, à 11 h 45, un important glissement de terrain a emporté une partie du territoire municipal.

Quand il y a eu le glissement de terrain, évidemment, la cathédrale de Nicolet était tout près de ça. Par mesure de sécurité, on a décidé de démolir l’ancienne cathédrale, mais on a gardé la voûte, qui fait partie intégrante du bâtiment du Centre des arts de Nicolet. Donc, ça a effectivement une signification hautement symbolique qu’on soit là ce soir pour lancer les festivités.

Un microsite Internet qui regroupera les informations sur le 350e anniversaire de la ville sera aussi dévoilé en soirée.