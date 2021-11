Les locataires de WestCourt Place toujours sans nouvelles deux ans après l’incendie

Les travaux de rénovation n'ont pas encore été entrepris dans l'immeuble qui est toujours fermé.

Les locataires eux n'ont toujours pas accès à leur appartement.

Je ne sais pas vraiment ce qu'est un délai raisonnable, mais j'attends toujours dans l'appartement que j'ai obtenu après l'incendie pour espérer y retourner , se plaint James White, qui représente un groupe de résidents sur Facebook.

M. White est en colère contre la façon dont les propriétaires de l'immeuble ont traité les locataires au cours des deux dernières années. Il veut revenir dans l'immeuble, car il ne trouve pas de loyer aussi bas que celui qu'il payait à Westcourt Place.

Je paie le double maintenant , explique-t-il.

De leur côté, Alexis Hand et son partenaire ont trouvé l'an dernier un appartement dans l'est de la ville. Celui-ci coûte plus cher, mais qui est plus grand. Ils ont résilié leur bail à Westcourt Place, mais Mme Hand est également frustrée par l'inaction des propriétaires de l'immeuble.

Je comprends que la COVID soit un problème, mais il s'est écoulé cinq mois entre le moment où l'incendie s'est produit et celui où les choses se sont arrêtées à cause du coronavirus. Et pendant ces cinq mois, rien, rien ne s'est passé , constate-t-elle.

Les locataires disent qu'ils paient aujourd'hui beaucoup plus cher pour se loger. Photo : CBC/Dale Molnar

Recours collectif à approuver

L'inertie des propriétaires est confirmée par Harvey Strosberg qui représente quelque 200 locataires dans un recours collectif. Il affirme que les propriétaires de l'immeuble n'ont rien fait pour réparer les dommages subis par l'immeuble depuis deux ans.

Les gens sont assis sur des chaises et dorment sur des canapés , souligne-t-il.

Le recours collectif est toujours en attente d'approbation.

Un juge entendra les arguments les 22 et 23 novembre prochains pour déterminer si l'action en justice peut aller de l'avant.

La décision du juge prendra ensuite environ un mois et, s'il donne le feu vert, le recours pourra se poursuivre.

M. Strosberg estime que s'il n'y a pas d'accord, il faudra encore deux ans avant que les locataires ne reçoivent une quelconque compensation.

Contactés par CBC, les propriétaires de l'immeuble de Westcourt Place n'ont pas répondu.

Dans un communiqué publié il y a un an, ils déclaraient que les réparations de l'immeuble pourraient prendre de 12 à 24 mois.

Des travaux extérieurs sont en cours sur la brique autour du rez-de-chaussée de l'immeuble.

Avec des informations de CBC