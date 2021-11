Vaste opération policière pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants

Des individus de Sherbrooke, Cookshire-Eaton, Drummondville, Saint-Christophe-d’Arthabaska et Granby font partie des hommes arrêtés et accusés à la suite d’une opération réalisée cette semaine en matière de pornographie juvénile.

Parmi les individus arrêtés se trouve le conseiller municipal du district 4 de Saint-Christophe-d'Arthabaska, Simon Arsenault. La Municipalité a publié un communiqué, à la suite de cette annonce, pour préciser que la Municipalité prend la situation très au sérieux et que pour le moment, l'équipe municipale effectue toutes les vérifications nécessaires concernant ses droits et obligations dans ce genre de dossier particulier.

Un enseignant du Centre de services scolaire des Chênes, Jean-Michel Fontaine, 35 ans, a également été accusé. Selon le CSScentre de services scolaire des Chênes, il travaillait à l'École Jean-Raimbault, mais était en arrêt de travail depuis un an.

Il n'était pas actif depuis un certain temps et dans les circonstances, il a été relevé de ses fonctions, affirme Bernard Gauthier, porte-parole et secrétaire général du Centre de services scolaire des Chênes. C'est sûr que le message qu'on veut transmettre aux parents, c'est que lorsque des situations comme ça se produisent et qu'on a des raisons de croire qu'il y a des éléments de cette nature qui sont connus sur la place publique, on agit rapidement.

Un concierge en milieu scolaire fait également partie des personnes arrêtées. Selon la Sûreté du Québec (QS), 4 des 26 personnes sont des récidivistes.

On a tous en tête un profil qui est isolé dans son sous-sol, et dont les interactions sociales sont faibles, mais ce n'est pas du tout le cas. On a vraiment de tous les corps de métier , explique un porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ), Marc-Antoine Vachon.

Au total, 26 individus ont été arrêtés à la suite de 28 perquisitions effectuées entre le 9 et le 11 novembre. C'est grâce à des techniques d'infiltration sur des forums de discussions que les enquêteurs ont pu démasquer les malfaiteurs. Le matériel informatique saisi au domicile des suspects lors de ces perquisitions sera d'ailleurs analysé.

C’est un projet d’enquête où les individus ont été repérés sur le dark web. Ils s’adonnaient à l’échange ou rendaient accessibles des fichiers de pornographie juvénile , explique un autre porte-parole de la SQSûreté du Québec Stéphane Tremblay.

Jusqu'à présent, il n'y a aucun élément qui nous laisse présumer qu'ils se connaissaient. Par contre, ils utilisaient tous des chambres de discussion [...] Une adresse avait 500 000 fichiers de pornographie juvénile, une autre 570 000. On peut aisément dire qu'il y a plus d'un million de fichiers récupérés. Une citation de :Marc-Antoine Vachon, porte-parole de la SQ

Ce sont les enquêteurs de l’équipe intégrée contre la pornographie juvénile et des services des enquêtes sur les crimes majeurs de la SQSûreté du Québec , accompagnés par des corps de police municipaux, qui ont procédé à cette frappe.

Outre en Estrie et dans le Centre-du-Québec, des arrestations ont été réalisées dans les régions de l’Abitibi-Témiscamingue, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de Québec, de Lanaudière, de Gaspésie, de Laval, de Montérégie, de Montréal et de l'Outaouais. Les individus concernés sont âgés de 33 à 75 ans.

Les personnes arrêtées ont comparu dans le palais de justice de leurs régions respectives. Des accusations de possession, distribution et accession à la pornographie juvénile ont été faites contre eux.