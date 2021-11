La plus ancienne pièce de monnaie anglaise mise au jour en Amérique du Nord

Des archéologues au lieu historique provincial de la Plantation de Cupids Cove, à Terre-Neuve, ont mis au jour une pièce de monnaie qui serait, selon eux, la plus ancienne d’origine anglaise en Amérique du Nord.

La pièce en argent a été frappée à Canterbury vers 1493-1499, selon l’archéologue William Gilbert, qui a découvert le lieu historique en 1995 et qui dirige les fouilles à cet endroit depuis lors.

Il dit croire qu’il s’agit de la plus ancienne pièce de monnaie anglaise connue. Il invite toute personne qui en connaîtrait une autre plus ancienne à communiquer avec lui.

M. Gilbert dit avoir consulté un ancien conservateur du Musée de la Banque du Canada, Paul Berry. Ils ont conclu qu’il s’agissait d’une pièce du règne d'Henri VII qui valait deux pence à l'époque.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Cette pièce de monnaie du règne d’Henri VII qui valait deux pence à l’époque a été mise au jour au lieu historique provincial de la Plantation de Cupids Cove, à Terre-Neuve. Photo : CBC/Chris O'Neill-Yates

Une autre pièce de monnaie qui remonte à 1560-1561 a été mise au jour au même endroit en 2001. Cette pièce était considérée jusqu’à présent comme étant la plus ancienne d’origine anglaise retrouvée au Canada. L’autre pièce de monnaie récemment découverte est plus ancienne d’environ 60 ans et elle aurait été circulation pendant au moins 111 ans avant d’être perdue à cet endroit.

Une colonie fondée en 1610

William Gilbert croit que la pièce a traversé l’océan Atlantique avec un membre de l’expédition coloniale de John Guy. Ce marchand provenant de Bristol, en Angleterre, a fondé un établissement fortifié à Cupids en 1610.

L’équipe de M. Gilbert fait des fouilles à l’extrémité nord-est de la structure construite par les colons à l’époque, qui mesure environ 35 mètres de longueur et 27 mètres de largeur.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Les archéologues ont mis au jour environ 170 000 artéfacts dans le lieu historique provincial de la Plantation de Cupids Cove à Terre-Neuve jusqu’à présent. Photo : Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador

L’équipe a trouvé des restes d’un bastion qui aurait été équipé d’un canon monté sur un affût et braqué sur le havre, explique M. Gilbert.

La pièce de monnaie, précise-t-il, se trouvait à environ un mètre à l’est du mur, à l’extérieur de la structure, et à environ un mètre au sud du bastion.

Quant à expliquer la présence de la pièce, M. Gilbert dit que John Guy ou l’un des autres colons l’a probablement perdue durant les travaux de construction à l’automne 1610.

Une découverte considérable

La pièce de monnaie pourrait avoir une plus grande importance. M. Gilbert ajoute qu’il est étonnant qu’une pièce si ancienne aboutisse à Cupids, lieu de la plus ancienne colonie anglaise en Amérique du Nord.

La pièce a été frappée aux environs du moment où Jean Cabot est arrivé en Angleterre, en 1495. L’archéologue affirme que c’est durant cette période que Jean Cabot aurait entrepris son exploration du Nouveau Monde.

Les archéologues ont mis au jour environ 170 000 artéfacts à Cupids. William Gilbert estime que la pièce de monnaie constitue la plus importante trouvaille jusqu’à présent.

L'archéologue William Gilbert a découvert le lieu historique de la Plantation de Cupids en 1995 et il supervise toujours les fouilles à cet endroit. Photo : CBC/Chris O'Neill-Yates

La prochaine étape consiste à exposer publiquement la pièce de monnaie. M. Gilbert espère que ce sera le cas dans le courant de l’année prochaine.

L’archéologue ajoute que lorsqu’on effectue des fouilles, certains artéfacts révèlent des renseignements importants sur l’âge des lieux et l’usage qu'on faisait des bâtiments. La découverte de la pièce de monnaie, souligne-t-il, stimule l’imagination.

William Gilbert dit ressentir beaucoup d’enthousiasme. La pièce de monnaie, explique-t-il, constitue un lien direct avec la colonie de 1610 et l’ère des grandes découvertes et des premières expéditions de Jean Cabot au Nouveau Monde.