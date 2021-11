L’Arabie saoudite nie saboter les négociations sur le climat à la COP26

Associated Press

Le sourire crispé sur son visage et le tissu de son thobe traditionnel tourbillonnant autour de lui alors qu'il traverse un couloir des négociations de l'ONU sur le climat, le ministre saoudien de l'Énergie se dit choqué par les plaintes répétées selon lesquelles le plus grand producteur de pétrole au monde travaille en coulisse pour saboter les négociations.

Ce que vous avez entendu est une fausse allégation, une tricherie et un mensonge , a déclaré le prince Abdulaziz bin Salman al Saud cette semaine lors des négociations à Glasgow, en Écosse.

Celui-ci répondait aux journalistes qui demandaient une réponse aux allégations selon lesquelles les négociateurs de l'Arabie saoudite s'efforcent de bloquer les mesures climatiques qui menaceraient la demande de pétrole.

Nous avons bien travaillé avec le responsable des négociations climatiques de l'ONU et d'autres personnes, a affirmé le prince Abdulaziz.

Les négociateurs d'environ 200 pays ont jusqu'au week-end prochain pour trouver un consensus sur les prochaines mesures à prendre afin de réduire les émissions de combustibles fossiles dans le monde et de lutter contre les changements climatiques.

La participation de l'Arabie saoudite aux négociations sur le climat peut sembler incongrue : un royaume devenu riche et puissant grâce au pétrole participe à des négociations dont l'enjeu principal est la réduction de la consommation de pétrole et d'autres combustibles fossiles.

Tout en s'engageant à participer aux efforts de réduction des émissions dans leur pays, les dirigeants saoudiens ont clairement indiqué qu'ils avaient l'intention de pomper et de vendre leur pétrole aussi longtemps que la demande le permettrait.

L'équipe de l'Arabie saoudite à Glasgow a présenté des propositions allant d'un appel à quitter les négociations à 18 h tous les jours, elles s'étendent souvent jusqu'aux premières heures du matin, à ce que les vétérans des négociations sur le climat prétendent être des efforts complexes pour monter les factions des pays les unes contre les autres dans le but de bloquer un accord sur des mesures visant à diminuer la consommation de charbon, de gaz et de pétrole dans le monde.

C'est d'ailleurs la proposition des Saoudiens. Ils se disent : ne travaillons pas la nuit et acceptons simplement que cela ne sera pas ambitieux, en ce qui concerne les réductions rapides de la pollution par les combustibles fossiles qui détruisent le climat , a déclaré Jennifer Tollmann, analyste chez E3G, un groupe de réflexion européen sur le climat.

Ensuite, si d'autres pays veulent être d'accord avec l'Arabie saoudite, ils peuvent blâmer l'Arabie saoudite , a ajouté Mme Tollmann.

Mary Robinson, ancienne présidente de l'Irlande et présidente d'un groupe de hauts responsables politiques sur le climat, a déclaré jeudi à l'Associated Press que la Russie et l'Arabie saoudite exercent une forte pression pour bloquer toute mention dans l'accord final de Glasgow d'un travail visant à éliminer progressivement le charbon ou à réduire les subventions gouvernementales aux combustibles fossiles.

Un groupe de pays réfractaires

L'Arabie saoudite est depuis longtemps accusée de jouer les trouble-fête dans les négociations sur le climat. Cette année, elle est le principal pays pointé du doigt par les négociateurs, qui s'expriment en privé, et par les observateurs, qui s'expriment publiquement.

La Russie et l'Australie sont également mises dans le même sac que l'Arabie saoudite lors des négociations, en tant que pays qui considèrent que leur avenir dépend du charbon, du gaz naturel ou du pétrole et qui œuvrent en faveur d'un accord de Glasgow sur le climat qui ne les menace pas.

Malgré les efforts déployés pour diversifier l'économie, le pétrole représente plus de la moitié des revenus de l'Arabie saoudite, ce qui permet au royaume et à la famille royale de se maintenir à flot et de s'assurer d'une certaine stabilité. Environ la moitié des employés saoudiens travaillent encore dans le secteur public, leur salaire étant payé en grande partie par le pétrole.

Et il y a la Chine, dont la dépendance au charbon fait d'elle le plus grand pollueur climatique au monde. Le pays affirme qu'il ne peut pas passer à des énergies plus propres aussi rapidement que l'Occident le lui demande, même si les États-Unis et la Chine se sont engagés conjointement à accélérer leurs efforts pour réduire leurs émissions.

Une question centrale demeure dans les négociations : selon les scientifiques et les Nations unies, le monde dispose de moins d'une décennie pour réduire de moitié ses émissions liées aux combustibles fossiles et à l'agriculture s'il veut éviter des scénarios plus catastrophiques de réchauffement de la planète.

L'Occident critiqué

Il n'est pas surprenant que les nations insulaires, qui disparaîtraient sous la montée des océans en cas de réchauffement plus important, constituent le bloc de Glasgow qui met le plus de pression pour que ce sommet débouche sur l'accord le plus strict.

Dans un même temps, les défenseurs du climat accusent les États-Unis et l'Union européenne de ne pas avoir jusqu'ici pesé de tout leur poids pour soutenir les demandes des nations insulaires, bien que les États-Unis et l'Union européenne attendent souvent les derniers jours des négociations pour prendre des positions fermes sur les points débattus.

Les États-Unis, qui sont historiquement les pires pollueurs du monde et les principaux producteurs de pétrole et de gaz, font l'objet de nombreuses critiques.

Le Climate Action Network a déshonoré l'administration Biden en décernant le prix Fossile du jour au président Joe Biden, qui s'est rendu à Glasgow la semaine dernière avec un discours ambitieux sur le climat, mais qui n'a pas pris l'engagement de sevrer son pays du charbon ou de réduire la production pétrolière américaine.

Jennifer Morgan, directrice générale du groupe environnemental Greenpeace, a ajouté que les autres gouvernements devaient isoler la délégation saoudienne s'ils voulaient que la conférence sur le climat soit un succès.

L'Arabie saoudite n'a pas hésité à se joindre à la fièvre des engagements climatiques des gouvernements avant les négociations. Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane a annoncé à l'approche de la conférence de Glasgow que le royaume réduirait à zéro ses émissions de carbone d'ici 2060.

Mais depuis des années, les dirigeants saoudiens ont juré de pomper jusqu'à la dernière molécule de pétrole.