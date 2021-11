Cogeco augmente ses profits et revoit ses projections à la hausse pour 2022

L'entreprise a fait état, jeudi, après la fermeture des marchés, d'un bénéfice de 96,2 millions de dollars, ou 2,05 $ par action, en hausse par rapport à un résultat de 90,8 millions de dollars, ou 1,90 $ par action un an plus tôt.

Cette augmentation découle principalement de la diminution des charges financières, indique Cogeco dans le communiqué présentant ses résultats financiers.

Le BAIIABénéfice avant intérêts, impôts et amortissement ajusté s'est établi à 290,6 millions de dollars, une baisse de 1,3 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent en raison notamment de la dépréciation du dollar américain et de l'intensification des activités de marketing et de publicité au sein des secteurs des services à large bande.

Ses revenus ont augmenté de 4,5 %, pour atteindre 632,7 millions de dollars.

Ainsi, les recettes tirées des services à large bande canadiens ont augmenté de 10,1 % principalement en raison de l'acquisition de DERYtelecom conclue le 14 décembre 2020 et, dans une moindre mesure, en raison de la croissance du nombre de clients du service internet et d'une combinaison de produits à valeur plus élevée , affirme l'entreprise.

Les revenus des services à large bande américains ont augmenté de 5,8 %, en raison principalement du nombre plus élevé de clients du service internet ainsi que d'une combinaison de produits à valeur plus élevée.

Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation ont augmenté de 10,5 %, pour atteindre 281,5 millions de dollars.

Aux États-Unis, Atlantic Broadband a affiché de bons résultats au cours du dernier trimestre, ceux-ci étant conformes à nos projections financières annuelles , a affirmé par communiqué le président et chef de la direction de Cogeco Communications, Philippe Jetté.

Concernant l'acquisition par Atlantic Broadband, le 1er septembre, des systèmes de câblodistribution de WideOpenWest en Ohio pour un prix d'achat de 1,125 milliard de dollars américains, M. Jetté a dit avoir hâte de rendre compte des activités d'intégration au prochain trimestre .

Pour tenir compte de l'incidence de cette acquisition, Cogeco Communications revoit à la hausse ses projections financières pour l'exercice 2022.

La société prévoit que la croissance des revenus se situera entre 15 % et 17 %, et celle du BAIIABénéfice avant intérêts, impôts et amortissement ajusté, entre 14 % et 16 %. Les acquisitions d'immobilisations corporelles devraient se chiffrer entre 815 et 845 millions de dollars.

Par ailleurs, un dividende déterminé trimestriel de 0,705 $ a été déclaré, comparativement à 0,64 $ pour l'exercice précédent.