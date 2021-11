Reprise partielle du service de train léger à Ottawa après un mois et demi de pause

Le service du train léger d’Ottawa a repris partiellement, vendredi matin, et, si tout se passe bien, la reprise complète devrait survenir d’ici la fin du mois de novembre.

Pour le moment, le service sera assuré par sept trains et un train en réserve , précise OC Transpo sur son site web.

Le retour en service partiel a débuté à 5 h, selon ce qu’indique l’opérateur de transport en commun.

Des trains additionnels seront ajoutés de façon graduelle. Le service complet devrait reprendre d’ici la fin du mois , peut-on également lire.

Dans une note de service au conseil municipal envoyée plus tôt cette semaine, le directeur général de la Ville d’Ottawa, Steve Kanellakos, avait souligné que les tests en prévision de la remise en service s'étaient bien déroulés.

Le service du train léger était interrompu depuis le 19 septembre dernier. L’interruption a ainsi duré plus d'un mois et demi. Un déraillement près de la gare Tremblay avait forcé cet arrêt.

C’était le deuxième déraillement du train léger à se produire sur la ligne de la Confédération en environ six semaines. Un autre train avait déraillé le 8 août, lors d'un déplacement de la station Tunney's Pasture vers le centre d'entretien.

Jeudi, le cabinet du maire, Jim Watson, a assuré que la reprise de vendredi se ferait de manière fiable et sécuritaire .

C’est le but principal du maire au cours des prochaines journées et semaines : assurer un service fiable et sécuritaire pour nos passagers du train léger tout en protégeant les contribuables d’Ottawa , a-t-on soutenu dans une déclaration écrite.

Des citoyens perplexes

Des usagers rencontrés vendredi matin voient la reprise du service de différentes façons. Certains sont nerveux, d’autres non.

Il a été brisé tellement de fois. Je n’étais pas sûr de vouloir le prendre, mais je n’avais pas le choix, [car] il n’y avait pas d’autobus. Je ne le truste pas , a déclaré Lorraine Gravel.

Des usagers du train léger à la station Blair. Photo : Radio-Canada / Rosalie Sinclair

J’espère que tout va bien. Je me dis que le train léger ne serait pas en circulation s’il y avait un problème , espère Isla Boss.

C’était bien! J’ai confiance , a simplement lancé Rebecca Kahle.

En fin d'après-midi, Renée Amilcar, directrice générale des Services de transport en commun de la Ville d'Ottawa, a indiqué, dans une déclaration écrite, que cette première journée de reprise du service s'était bien déroulée.

Tout se déroule très bien. [...] Le personnel d’OC Transpo continuera de surveiller de très près les opérations sur le réseau du [train léger] pour le reste de la journée et au cours de la fin de semaine. D’autres mises à jour seront fournies au besoin, et les détails des prochaines étapes de reprise graduelle du service du [train léger] seront annoncés au début de la semaine prochaine.

Transport en commun gratuit en décembre

Pour regagner la confiance des usagers et en raison de la gêne occasionnée ces dernières semaines, OC Transpo offrira un accès illimité et sans frais au service de transport en commun - que ce soit les autobus, l’O-Train ou les véhicules de Para Transpo - pour tout le mois de décembre.

Du 1er au 31 décembre, les portillons d’accès seront ouverts dans toutes les stations de l’O‑Train, et les boîtes de perception de billets et les lecteurs de cartes à puce sur tous les autobus d’OC Transpo seront couverts.

Les laissez-passer mensuels de décembre ne seront pas vendus et les clients ayant un abonnement au renouvellement automatique auront des frais d’un cent qui seront crédités sur leur compte par la suite.

OC Transpo précise également que les personnes détenant un laissez-passer U-Pass ou ayant un laissez-passer délivré par un conseil scolaire n’auront pas à passer leur carte devant le lecteur dans les stations de l’O-Train ou dans les autobus d'Ottawa.

Toutefois, il est précisé que les tarifs réguliers continueront de s’appliquer aux clients du transport en commun qui se déplacent sur le réseau de la Société de transport de l’Outaouais (STO).

Avec les informations d’Estelle Côté-Sroka, d'Antoine Trépanier et de Rosalie Sinclair