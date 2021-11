Guimauve : la créativité éclatée de Daniel Grenier

Ce que j'aime le plus, c'est de partir de l'idée la plus simple et de la pousser le plus loin possible , affirme l'artiste. Ces derniers mois, ce dernier avait besoin de créer d'une nouvelle façon, d'où l'idée d'explorer le court métrage.

Je me suis dit : liberté totale! Puis si j'ai une idée, je la fais, c'est tout! Une citation de :Daniel Grenier, artiste et humoriste

Le court film, tourné surtout à Warwick, raconte les péripéties d'un homme ingénu, mais tenace, qui recherche désespérément sa guimauve perdue. Vous avez bien lu!

On va y aller dans des métaphores, mais c'est un parallèle avec une quête que tout le monde a quelque part. De croire en quelque chose, aussi petite qu'elle puisse être. C'est de croire en quelque chose et de faire des pas vers cette direction-là , explique l'artiste.

Robin Aubert, ami d'enfance

Le personnage principal de Guimauve est interprété par Daniel Grenier, mais quelques figurants apparaissent dans le court métrage, dont le comédien et réalisateur estrien Robin Aubert. Cette scène représente d'ailleurs l'un des moments désopilants du court métrage, alors que Robin embarque Daniel dans sa camionnette parce que ce dernier fait du pouce.

Cette scène-là, je pense qu'on l'a reprise quinze fois! On riait comme deux niaiseux dans le pick-up! C'était tellement l'fun. Je le connais depuis que j'ai 11 ans, Robin. On dirait que c'était comme si j'étais encore adolescent, dans le pick-up! Une citation de :Daniel Grenier, artiste et humoriste

Festivals de courts métrages

Daniel Grenier a récemment présenté son court métrage sur grand écran au Carré 150 de Victoriaville, mais il souhaite qu'il soit vu ailleurs.