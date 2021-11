105 des 109 conteneurs jetés à la mer a probablement coulé, croit la garde côtière

Quatre des conteneurs éjectés du MV Zim Kingston près de l’entrée du détroit Juan de Fuca à la suite d’un incendie ont été retrouvés échoués sur des berges de l’île de Vancouver, mais aucun autre n’a été aperçu depuis.

Le nombre de conteneurs retrouvés reste à quatre et les efforts de nettoyage se poursuivent dans le nord de l’île de Vancouver , explique l’agence dans une déclaration.

Selon la garde côtière, des discussions sont en cours avec le propriétaire du navire afin de déterminer s’il est possible de récupérer les conteneurs manquants.

L’entreprise responsable du MV Zim Kingston, Danaos Shipping, ne sait pas encore ce que transportaient les conteneurs éjectés.

Dans les conteneurs échoués contenaient notamment des produits chimiques, des décorations de Noël, des fauteuils, des électroménagers, des pièces d’auto, des jouets et d’autres objets.

La garde côtière dit avoir récupéré 307 sacs à ordures contenant différents matériaux et 44 réfrigérateurs, en plus de morceaux de métal et d’autres débris.

Les garde-côtes demandent à toute personne qui voit flotter un conteneur de communiquer avec ses agents.

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada poursuit son enquête.