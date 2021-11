L’Éthiopie rappelle ses conditions à d’éventuelles discussions avec les rebelles

En guerre avec les forces progouvernementales depuis novembre 2020, les combattants du Front de libération du peuple du Tigré ( TPLFFront de libération du peuple du Tigré ) ont avancé ces derniers mois au-delà des limites du Tigré, dans les régions voisines de l'Afar et l'Amhara, et n'ont pas exclu de marcher sur la capitale Addis Abeba.

Évoquant les conditions préalables à des discussions, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Dina Mufti, a toutefois souligné que le principe même de discussions avec les rebelles n'était pas acquis.

Pour qu'il y ait une solution pacifique, il faut être deux , a-t-il déclaré jeudi à la presse.

Il y a des conditions. D'abord, arrêtez vos attaques. Deuxièmement, quittez les zones dans lesquelles vous êtes entrés [l'Amhara et l'Afar, NDLR]. Troisièmement, reconnaissez la légitimité de ce gouvernement.

Mais ne vous méprenez pas, il n'est pas dit qu'une décision a été prise d'entamer des négociations , a-t-il ensuite insisté.

Le porte-parole du TPLFFront de libération du peuple du Tigré , Getachew Reda, a déclaré à l' AFPAgence France-Presse ce week-end qu'un retrait préalable de l'Amhara et de l'Afar n'était absolument pas envisageable .

Le TPLFFront de libération du peuple du Tigré demande la fin de ce que l'Organisation des Nations unies (ONU) qualifie de blocus de facto du Tigré, où des centaines de milliers de personnes vivent dans des conditions proches de la famine, selon les Nations unies.

Aucune aide n'est arrivée au Tigré par la route depuis le 18 octobre et 364 camions sont bloqués dans la capitale régionale de l'Afar en attendant l'autorisation des autorités pour procéder , a indiqué jeudi l' ONUOrganisation des Nations unies dans son rapport hebdomadaire sur la situation humanitaire.

On estime que 80 % des médicaments essentiels ne sont plus disponibles au Tigré alors que la plupart des établissements de santé ne sont pas fonctionnels en raison de dégâts et du manque de stocks.

Une citation de :Extrait du rapport hebdomadaire de l’ONU sur la situation humanitaire