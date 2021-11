Moscou se défend à l’ONU d’envoyer des migrants à la frontière Bélarus-Pologne

La Russie et le Bélarus n'aident pas des migrants à affluer vers la frontière entre ce pays et la Pologne, a affirmé jeudi l'ambassadeur russe adjoint auprès de l'ONU, en assurant par ailleurs que son pays n'avait aucun plan pour envahir l'Ukraine.

Non, absolument pas , a affirmé au sujet d'une aide éventuelle aux migrants le diplomate Dmitry Polyanskiy, avant une réunion d'urgence à huis clos du Conseil de sécurité convoquée à la demande de l'Estonie, de la France et de l'Irlande sur la crise migratoire à la frontière entre le Bélarus et la Pologne.

Interrogé sur des mouvements d'avions de chasse constatés dans le ciel du Bélarus, Dmitry Polyanskiy a expliqué qu'il s'agissait d'une réponse au déploiement massif de gardes polonais armés à la frontière polono-bélarusse.

Nous avons des obligations dans le cadre de l'unité entre la Russie et le Bélarus , a-t-il ajouté. S'il y a une concentration de ressources militaires à la frontière avec le Bélarus, nous devons réagir. Ce sont juste des vols de reconnaissance, rien de plus, c'est une activité normale , a-t-il insisté.

Les migrants sont des gens qui sont venus légalement au Bélarus et qui cherchent à entrer dans des pays européens, notamment l'Allemagne. Ils ne sont pas autorisés à franchir la frontière, sont poursuivis, battus. C'est une honte totale et une violation complète des conventions internationales , a estimé Dmitry Polyanskiy, en jugeant qu'une sortie de crise ne peut passer que par le dialogue.

Le diplomate russe a critiqué l'absence de transparence côté polonais sur la crise, où, à la frontière, a-t-il affirmé, les journalistes et les ONG n'ont pas d'accès, contrairement, selon lui, au côté de la frontière du Bélarus.

Évoquant une inclinaison masochiste , l'ambassadeur russe adjoint a aussi estimé que la demande des Européens d'une saisie du Conseil de sécurité était honteuse .

Une instrumentalisation d'êtres humains

Après la réunion d'urgence qui a duré un peu plus d'une demi-heure, l'Estonie, la France, l'Irlande, les États-Unis, la Norvège et le Royaume-Uni ont publié une déclaration commune condamnant une instrumentalisation orchestrée d'êtres humains par le Bélarus afin de déstabiliser la frontière extérieure de l'Union européenne et les pays voisins .

Interrogé pour savoir si le déploiement de forces militaires russes à la frontière de la Russie avec l'Ukraine voulait dire que Moscou avait l'intention d'envahir ce pays, Dmitry Polyanskiy a assuré que cela n'avait jamais été planifié, jamais été fait, et que cela ne se réalisera jamais. Sauf si nous sommes provoqués bien sûr, par l'Ukraine ou par quelqu'un d'autre , a-t-il toutefois précisé.