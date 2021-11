Mathieu David Gagnon présente son projet « Flore Laurentienne »

Il a retrouvé ses anciens professeurs et a discuté avec des jeunes avant de présenter son spectacle.

Une formule incluant trois claviéristes et un quatuor à cordes a été choisie pour transposer sur scène les pièces de son album instrumental Flore Laurentienne : Volume 1 paru en 2019.

Selon lui, il s’agit d’une influence de musique classique et de rock progressif sans le côté drum et guitare. Ça mélange plutôt les claviers et une écriture classique pas dans le style et pas dans l'emballage, mais plus une façon d'écrire pour les instruments à cordes qui s'apparente à la musique classique.

Inspiré par la beauté et par la simplicité de la nature, l'artiste annemontois a la Gaspésie à cœur. Avant de présenter son spectacle dans son coin de pays, il a tenu à échanger avec les jeunes participants du Garage à musique de Sainte-Anne-des-Monts. Il compare l’ensemble à des petits Mathieu qui apprennent la musique .

J'aurais aimé avoir cette classe-là dans le fond. Une citation de :Mathieu David Gagnon, auteur-compositeur-interprète

Mathieu David Gagnon a tenu à échanger avec les jeunes participants du Garage à musique de Sainte-Anne-des-Monts. Photo : Radio-Canada / Xavier Lacroix

Après avoir présenté Flore Laurentienne sur la scène de la Maison de la culture de Sainte-Anne-des-Monts, celui qui a étudié à l'École de musique Miransol et à l'École Gabriel-Le Courtois constate plus que jamais son évolution.

Je pense que ça me fait me rendre compte de mon parcours. Une citation de :Mathieu David Gagnon, auteur-compositeur-interprète

Après les cours de piano dès l’âge de cinq ans, le Cégep, ensuite l’Université et le Conservatoire en France, il se dit très fier de son parcours.

Avec les informations de Xavier Lacroix.