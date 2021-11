La DPJ a recruté assez de familles d’accueil pour héberger les 0-3 ans

En septembre dernier, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS-MCQ) avait indiqué qu’il envisageait d'ouvrir un foyer de groupes pour héberger des bambins devant le manque criant de familles d’accueil.

Une solution rejetée par le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, qui avait demandé au CIUSSS-MCQCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec de trouver une autre option.

Le CIUSSS-MCQ avait éventuellement écarté l'idée.

Des appels ont donc été lancés afin de trouver de nouvelles places pour les bébés. Certaines familles d’accueil hébergeant habituellement des enfants plus âgés ont notamment choisi d’élargir leur clientèle.

Un appel a également été lancé à tous les employés du CIUSSS-MCQ, excluant les travailleurs de la Direction de la protection de la jeunesse, qui ne peuvent pas devenir famille d’accueil. Au total, 22 000 employés ont ainsi été interpellés.

On a intensifié nos stratégies de recrutement, on a intensifié nos séances d’information, on a ajouté des ressources pour répondre aux demandes d’évaluation des ressources de type familial, parce que c’est quand même des évaluations qui prennent deux mois , explique Nathalie Garon, directrice du programme jeunesse famille.

D'ailleurs, une dizaine de familles de la région sont actuellement en voie de devenir de nouvelles familles d'accueil.

Ce dénouement satisfait le ministre délégué Lionel Carmant qui, de passage dans la région jeudi, a réitéré son désaccord quant à l’ouverture d’un foyer de groupe pour les 0 à 3 ans.

La situation a été prise en charge et on a réussi à ne pas placer les enfants dans de tels milieux. On a sollicité des familles d’accueil ou d’autres milieux pour prendre soin de ces jeunes enfants qui ne doivent pas être dans des centres de réadaptation , précise-t-il.

Avec les informations de Julie Grenon