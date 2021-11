Les nombreux retards de Pascan Aviation

Selon l'entreprise, ces retards sont notamment causés par les conditions météorologiques changeantes, mais aussi par le manque de pièces, en raison de la COVID-19.

Le copropriétaire de cette firme, Yani Gagnon, explique que ces retards dans la livraison de pièces ont réduit la capacité opérationnelle de l'entreprise.

La compagnie aérienne peut habituellement compter sur quatre avions, mais depuis le mois d'août, ce sont sont plutôt deux avions qui sont en service. S’il y avait un des deux avions et demi qui n’était pas disponible ou qui avait des pépins mécaniques, on n’avait pas le back up à ce moment-là pour avoir une solution optimale de rechange.

Nouveaux appareils en vue

Pascan Aviation avait également entrepris de renouveler sa flotte avant la pandémie, mais ce processus a été retardé.

Pascan espère compter sur six appareils de 34 sièges du modèle SAAB 340 d'ici le printemps 2022.

La députée d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia, Kristina Michaud, qui a dû composer avec quelques retards de vol, observe que les horaires de vol sont aussi un problème.

Les vols en fin de journée s'arriment mal avec les correspondances vers d'autres destinations, ce qui peut se révéler un inconvénient pour les grands voyageurs. C'est encore plus compliqué si des retards s'ajoutent, relève Mme Michaud.

La députée du Bloc québécois s'interroge également sur les répercussions de ces horaires de fin de journée sur le développement de l'aéroport régional de Mont-Joli.

Pour sa part, le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, estime qu'en dépit des retards, la situation n’est pas comparable aux derniers moments du monopole d'Air Canada dans la région. Je vous dirais que, quand on regarde la dernière phase des opérations d'Air Canada, où on ne répondait même plus au téléphone... on n’est pas rendu là.

Avec la présence d’une deuxième compagnie aérienne en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, M. Arseneau espère que cette concurrence permettra toujours d’offrir de meilleures conditions aux clients. Il souhaite ne plus avoir à revivre la situation de monopole dans le ciel de la région.

Avec les informations de Marguerite Morin